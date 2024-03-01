Жители алтайского села пожаловались на черную воду из-под крана

Со слов жительницы Баюновских Ключей, обращения "во все инстанции" не дают результата

01 марта 2024, 09:35, ИА Амител

Грязная вода / Фото: Barnaul 22

Жительница села Баюновские Ключи Первомайского района пожаловалась на "постоянные проблемы с водой". По ее словам, на этот раз ее уже нет неделю, лишь с перерывами вода идет тонкой струйкой, да и то черного цвета.

"Стучим во все инстанции, но толку никакого. Просто уже крик души, куда еще обратиться, что вообще делать? Как жить?" – цитирует женщину Barnaul 22.

Накануне на отсутствие воды также пожаловались жители села Раздольное Родинского района. С их слов, там замерзла скважина, так что выручают в ситуации только соседи с водяными насосами.