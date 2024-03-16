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Оксана Федорова прилетела в Барнаул на конкурс "Маленькая особенная мисс". Фото

В состязании за корону сражаются 12 девочек от 9 до 14 лет

16 марта 2024, 17:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском в банкетном комплексе "Времена года" 16 марта проходит конкурс красоты "Маленькая особенная мисс". За корону здесь сражаются 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 14 лет. Особый гость мероприятия и жюри – бывшая Мисс вселенная 2002 и телеведущая Оксана Федорова, которая ради этого прилетела в Барнаул.

Как проходит состязание – смотрите в нашем фоторепортаже.

дети конкурсы

Комментарии 12

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Гость

19:07:58 16-03-2024

спасибо. На Мисс Вселенная посмотрела. самооценка поднялась. А ведь ей нет и 50

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Грыша

19:14:50 16-03-2024

Красивая женщина!

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Элен без ребят

20:35:49 16-03-2024

мамадорогая... а зачем она так разожралась? реально ведь симпатичная была. я гуглила!

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Гость

20:58:27 16-03-2024

Зачем они так губы уродуют? Спросили бы мужиков, нравятся ли такие? 99% скажут что нет, что это уродство. Женщины сами надумали себе на уме что так красиво и выпендриваются друг перед другом.

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Была там

21:42:34 16-03-2024

Она конечно красотка , выступала только что там хотели группой сфотографироваться с ней все начали лесть мало кто сфоткался очень жалко конечно, выиграла девочка Алиса вроде с короткими волосами кончики волос розовые, все было очень классно но очень жаль что не сфотографировалась

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Гость

03:49:00 17-03-2024

Мдя… А ведь я помню когда она стала Мисс Мира, она была великолепна. Сейчас же я вижу бабку. Женщины все таки быстрее стареют чем мужики. Хотя есть конечно же отдельные экземпляры которые как будто застыли во времени.

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Гость

01:04:49 18-03-2024

Гость (03:49:00 17-03-2024) Мдя… А ведь я помню когда она стала Мисс Мира, она была вели... Так ей же не будет вечно 24 года! И Вам не будет..

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Гость

09:14:52 17-03-2024

госпадя Бабкина и то моложе выглядит

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Гость

11:29:45 17-03-2024

Нннда, скрутила жысть Оксану Федорову(((

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Гость

18:19:27 17-03-2024

Фото просто неудачное.Сами вы разожрались.

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Оксана

16:20:55 18-03-2024

Оксана самая красивая в мире! Была и есть!

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Гость

16:54:36 18-03-2024

Элен без ребят (20:35:49 16-03-2024) мамадорогая... а зачем она так разожралась? реально ведь сим... Дорогая Элен, а генетику куда деть?

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