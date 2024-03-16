Оксана Федорова прилетела в Барнаул на конкурс "Маленькая особенная мисс". Фото

В состязании за корону сражаются 12 девочек от 9 до 14 лет

16 марта 2024, 17:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском в банкетном комплексе "Времена года" 16 марта проходит конкурс красоты "Маленькая особенная мисс". За корону здесь сражаются 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 14 лет. Особый гость мероприятия и жюри – бывшая Мисс вселенная 2002 и телеведущая Оксана Федорова, которая ради этого прилетела в Барнаул.

Как проходит состязание – смотрите в нашем фоторепортаже.