"Космическая медуза" украсит небо над Барнаулом вечером 21 марта
Понаблюдать за зрелищем можно будет в девятом часу
21 марта 2024, 11:00, ИА Амител
Вечером 21 марта небо над Барнаулом украсит "космическая медуза", сообщает телеграм-канал "Город, ночь и все такое".
В 20:21 с Байконура запустят ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25". Через несколько минут она пролетит над югом Западной Сибири.
"Время очень удачное для наблюдения так называемой "медузы" – будет уже достаточно темно, но Солнце из-за горизонта еще будет подсвечивать шлейф от ракеты, так что выглядеть должно очень эффектно. Лишь бы с погодой повезло", – отмечает автор канала.
Роскосмос пишет, что цель полета – доставить международный экипаж к МКС. Корабль полетит к станции с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Трейси Дайсон.
Василевская при этом станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной, полетевшей в космос. Полет продлится 3 часа 19 минут.
14:40:16 21-03-2024
В 20:21 с Байконура запустят ракету-носитель
Время местное или московское?
15:15:38 21-03-2024
Гость (14:40:16 21-03-2024) В 20:21 с Байконура запустят ракету-носительВремя местно... местное время 20.21
16:53:20 21-03-2024
Гость (14:40:16 21-03-2024) В 20:21 с Байконура запустят ракету-носительВремя местно... Московское время 16:21 -запуск, сообщили по КМ.РУ.
23:37:57 21-03-2024
Не взлетел. Теперь в субботу и днем.
19:13:46 22-03-2024
23 го в 19.36 по местному. Должно быть видно.