"Космическая медуза" украсит небо над Барнаулом вечером 21 марта

Понаблюдать за зрелищем можно будет в девятом часу

21 марта 2024, 11:00, ИА Амител

"Космическая медуза" / Фото: t.me/pagedowner

Вечером 21 марта небо над Барнаулом украсит "космическая медуза", сообщает телеграм-канал "Город, ночь и все такое".

В 20:21 с Байконура запустят ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25". Через несколько минут она пролетит над югом Западной Сибири.

"Время очень удачное для наблюдения так называемой "медузы" – будет уже достаточно темно, но Солнце из-за горизонта еще будет подсвечивать шлейф от ракеты, так что выглядеть должно очень эффектно. Лишь бы с погодой повезло", – отмечает автор канала.

Роскосмос пишет, что цель полета – доставить международный экипаж к МКС. Корабль полетит к станции с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Трейси Дайсон.

Василевская при этом станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной, полетевшей в космос. Полет продлится 3 часа 19 минут.