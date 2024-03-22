Пьяный житель алтайского села ударил приятеля 18 раз сковородой, а затем задушил
Обвиняемого будут судить
22 марта 2024, 14:15, ИА Амител
Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru
В Алтайском крае перед судом предстанет 32-летний житель Первомайского района, который 18 ноября 2023 года убил знакомого. Об этом сообщили в СК региона.
По данным следствия, тогда мужчина распивал спиртное в доме приятеля, у которого же временно проживал. Во время застолья собутыльники начали ссориться, и квартирант не меньше 18 раз ударил хозяина жилища сковородой по голове, а затем задушил.
Впоследствии в отношении сельчанина возбудили уголовное дело об убийстве. Его расследование уже завершено, а материалы направили в суд на рассмотрение.
16:23:36 22-03-2024
18 раз - это не ударил, это забил.
17:07:38 22-03-2024
Душил то зачем? Кажись и первого должно хватить было...?
23:00:39 22-03-2024
Вывод:
Не бухать и следить за языком.