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Пьяный житель алтайского села ударил приятеля 18 раз сковородой, а затем задушил

Обвиняемого будут судить

22 марта 2024, 14:15, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru
Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет 32-летний житель Первомайского района, который 18 ноября 2023 года убил знакомого. Об этом сообщили в СК региона.

По данным следствия, тогда мужчина распивал спиртное в доме приятеля, у которого же временно проживал. Во время застолья собутыльники начали ссориться, и квартирант не меньше 18 раз ударил хозяина жилища сковородой по голове, а затем задушил.

Впоследствии в отношении сельчанина возбудили уголовное дело об убийстве. Его расследование уже завершено, а материалы направили в суд на рассмотрение.

Алтайский край Убийство

Комментарии 3

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Гость

16:23:36 22-03-2024

18 раз - это не ударил, это забил.

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Гость

17:07:38 22-03-2024

Душил то зачем? Кажись и первого должно хватить было...?

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Стас

23:00:39 22-03-2024

Вывод:
Не бухать и следить за языком.

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