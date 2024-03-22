Пьяный житель алтайского села ударил приятеля 18 раз сковородой, а затем задушил

Обвиняемого будут судить

22 марта 2024, 14:15, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет 32-летний житель Первомайского района, который 18 ноября 2023 года убил знакомого. Об этом сообщили в СК региона.

По данным следствия, тогда мужчина распивал спиртное в доме приятеля, у которого же временно проживал. Во время застолья собутыльники начали ссориться, и квартирант не меньше 18 раз ударил хозяина жилища сковородой по голове, а затем задушил.

Впоследствии в отношении сельчанина возбудили уголовное дело об убийстве. Его расследование уже завершено, а материалы направили в суд на рассмотрение.