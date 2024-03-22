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Суд не стал ужесточать наказание Кологривому по статье о мелком хулиганстве

Звезда "Слова пацана" считает наказание жестоким

22 марта 2024, 15:51, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Никита Кологривый / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирский суд не стал изменять приговор актеру Никите Кологривому за дебош и укушенную официантку в баре.

Как пишет "КП-Новосибирск", срок ареста по статье о мелком хулиганстве остался прежним – семь суток. Прокурор при этом требовал увеличить пребывание звезды "Слова пацана" в изоляторе до 15 суток.

Каких-либо комментариев по этому поводу 29-летний артист давать не стал. 

скандалы Кино

Комментарии 2

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Добрый котик

15:56:08 22-03-2024

На алкаша похож.

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Гость

17:43:02 22-03-2024

Добрый котик
15:56:08 22-03-2024
Скорее на бабушку алкашку сидящую на лавочке у подъезда и обсуждающих прохожих. Только этот обсуждает других артистов.

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