Суд не стал ужесточать наказание Кологривому по статье о мелком хулиганстве

Звезда "Слова пацана" считает наказание жестоким

22 марта 2024, 15:51, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирский суд не стал изменять приговор актеру Никите Кологривому за дебош и укушенную официантку в баре.

Как пишет "КП-Новосибирск", срок ареста по статье о мелком хулиганстве остался прежним – семь суток. Прокурор при этом требовал увеличить пребывание звезды "Слова пацана" в изоляторе до 15 суток.

Каких-либо комментариев по этому поводу 29-летний артист давать не стал.