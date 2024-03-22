Суд не стал ужесточать наказание Кологривому по статье о мелком хулиганстве
Звезда "Слова пацана" считает наказание жестоким
22 марта 2024, 15:51, ИА Амител
Никита Кологривый / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирский суд не стал изменять приговор актеру Никите Кологривому за дебош и укушенную официантку в баре.
Как пишет "КП-Новосибирск", срок ареста по статье о мелком хулиганстве остался прежним – семь суток. Прокурор при этом требовал увеличить пребывание звезды "Слова пацана" в изоляторе до 15 суток.
Каких-либо комментариев по этому поводу 29-летний артист давать не стал.
15:56:08 22-03-2024
На алкаша похож.
17:43:02 22-03-2024
Добрый котик
15:56:08 22-03-2024
Скорее на бабушку алкашку сидящую на лавочке у подъезда и обсуждающих прохожих. Только этот обсуждает других артистов.