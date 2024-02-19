Звезда "Слова пацана" Кологривый сыграет Жириновского в байопике о нем

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями"

19 февраля 2024, 07:31, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Актер из сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в художественном биографическом фильме о нем. Об этом агентству ТАСС рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В беседе с изданием политик указал на "народное мнение" о схожести Кологривого с молодым Жириновским, а также назвал его очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями".

"Поговорили [с ним] о Владимире Вольфовиче. Какие-то особенности уже рассказал Никите. Поработаем с ним вместе, с ветеранами партии, чтобы образ Жириновского был максимально честным", – добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

В начале февраля 2024-го стало известно, что о нем планируют снять фильм, а режиссером станет постановщик "Участка" и вторых "Елок" Александр Баранов.