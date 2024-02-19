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Звезда "Слова пацана" Кологривый сыграет Жириновского в байопике о нем

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями"

19 февраля 2024, 07:31, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Актер из сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в художественном биографическом фильме о нем. Об этом агентству ТАСС рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В беседе с изданием политик указал на "народное мнение" о схожести Кологривого с молодым Жириновским, а также назвал его очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями".

"Поговорили [с ним] о Владимире Вольфовиче. Какие-то особенности уже рассказал Никите. Поработаем с ним вместе, с ветеранами партии, чтобы образ Жириновского был максимально честным", – добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

В начале февраля 2024-го стало известно, что о нем планируют снять фильм, а режиссером станет постановщик "Участка" и вторых "Елок" Александр Баранов.

культура Владимир Жириновский Кино

Комментарии 7

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Гость

08:03:56 19-02-2024

Сын жириновского, бывший заместитель председателя госдумы и носитель государственных секретов полностью изменил имя и фамилию на еврейские, живёт за рубежом и владеет состоянием в 2 миллиарда долларов. Это всё, что надо помнить о жириновском.

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Гость

09:20:54 19-02-2024

Гость (08:03:56 19-02-2024) Сын жириновского, бывший заместитель председателя госдумы и ... А что современные патриоты во власти другие бывают?

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Гость

08:23:15 19-02-2024

Байопика - где вы берёте все эти словечки!?

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Элен без ребят

12:02:34 19-02-2024

Гость (08:23:15 19-02-2024) Байопика - где вы берёте все эти словечки!?... это слово (вернее- аббревиатура) употребляется примерно с середины прошлого века и точно известна всем любителям кино.

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Гость

09:19:55 19-02-2024

В Дик пике про Жирика?

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Гость

09:44:47 19-02-2024

байопик это как?

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Элен без ребят

12:03:46 19-02-2024

Гость (09:44:47 19-02-2024) байопик это как?... байопик- это фильм-биография, который рассказывает о судьбе известной личности, основываясь на реальных фактах и событиях. не благодарите.

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