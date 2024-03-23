Депутат рассказал о задержании двух подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Остальных подозреваемых ищут правоохранители

23 марта 2024, 15:03, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

В Брянской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, Renault, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый", – написал депутат в телеграм-канале.

По данным парламентария, розыск остальных подозреваемых продолжается, к операции подключены все силовые ведомства. Также он отметил, что в салоне автомобиля силовики нашли паспорта граждан Таджикистана и оружие – пистолеты ПМ и магазин к автомату АКМ.

В то же время МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что таджикская сторона не получала от российских властей подтверждения этих сведений и призвала опираться только на официальную информацию государственных органов РФ.