Что происходит возле "Крокуса" после теракта. Amic.ru на месте трагедии

Корреспондент amic.ru днем 23 марта приехал к "Крокус Сити", где в результате теракта погибли более 60 человек

23 марта 2024, 14:48, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: корреспондент amic.ru

Корреспондент amic.ru днем 23 марта приехал к зданию "Крокус Сити", где в результате теракта, произошедшего вечером 22 марта, погибли более 60 человек. Само здание делового центра, на территории которого расположен многоуровневый концертный зал "Крокус Сити Холл", куда ворвались террористы, сильно пострадало от пожара.

Несмотря на огромную площадь объекта, вся территория вокруг оцеплена.

"Гражданским не разрешают приближаться к зданию", – рассказал наш корреспондент.

Через дорогу, на значительном расстоянии от "Крокуса", стоит группа журналистов, представляющих различные СМИ. Кто-то ведет прямую трансляцию, кто-то ждет каких-то инцидентов.