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Пьяный водитель улетел в кювет на Алтае

Мужчину привлекли к административной ответственности

28 марта 2024, 15:15, ИА Амител

ДТП в Майминском районе / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Майминском районе / Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай 42-летний водитель Honda Insight сел пьяным за руль и попал в ДТП.

Как сообщили в МВД региона, авария случилась возле села Кызыл-Озек. Во время движения шофер угодил в кювет, где авто перевернулось.

Мужчину на месте осмотрела бригада скорой помощи, не госпитализирован. За пьяную езду полицейские составили на сельчанина протокол.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

15:24:24 28-03-2024

Улететь бы в кювет от людей
Выпив литр с половиной, примерно
От привычно дурных новостей,
Получаемых здесь ежедневно.

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Гость

15:25:59 28-03-2024

Вот, а был бы трезв - госпитализировали бы. )))

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Гость

10:34:30 29-03-2024

Неплохо живет народ в Майминском районе.

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