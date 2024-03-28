Пьяный водитель улетел в кювет на Алтае
Мужчину привлекли к административной ответственности
28 марта 2024, 15:15, ИА Амител
ДТП в Майминском районе / Фото: 04.мвд.рф
В Майминском районе Республики Алтай 42-летний водитель Honda Insight сел пьяным за руль и попал в ДТП.
Как сообщили в МВД региона, авария случилась возле села Кызыл-Озек. Во время движения шофер угодил в кювет, где авто перевернулось.
Мужчину на месте осмотрела бригада скорой помощи, не госпитализирован. За пьяную езду полицейские составили на сельчанина протокол.
15:24:24 28-03-2024
Улететь бы в кювет от людей
Выпив литр с половиной, примерно
От привычно дурных новостей,
Получаемых здесь ежедневно.
15:25:59 28-03-2024
Вот, а был бы трезв - госпитализировали бы. )))
10:34:30 29-03-2024
Неплохо живет народ в Майминском районе.