Пьяный водитель улетел в кювет на Алтае

Мужчину привлекли к административной ответственности

28 марта 2024, 15:15, ИА Амител

ДТП в Майминском районе / Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай 42-летний водитель Honda Insight сел пьяным за руль и попал в ДТП.

Как сообщили в МВД региона, авария случилась возле села Кызыл-Озек. Во время движения шофер угодил в кювет, где авто перевернулось.

Мужчину на месте осмотрела бригада скорой помощи, не госпитализирован. За пьяную езду полицейские составили на сельчанина протокол.