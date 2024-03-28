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"Вытаскивай, а то девки утонут". На Алтае машина слетела с дороги в озеро талой воды

На помощь пришли очевидцы

28 марта 2024, 13:00, ИА Амител

В Алтайском крае на трассе Славгород - Табуны легковой автомобиль съехал в кювет и начал тонуть в талых водах, сообщает "Инцидент Барнаул".

"В автомобиле находились две женщины. На помощь им пришли очевидцы и спасли, вытянув на дорогу", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии / Инцидиент Барнаул

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Комментарии 4

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Гость

13:26:14 28-03-2024

В автомобиле находились две женщины --- может блондинки

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Гость

13:37:32 28-03-2024

Похоже не съехал, а вылетел.

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Гость

15:42:53 28-03-2024

Повезло что лебедка видать была

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Гость

10:11:25 29-03-2024

Девки охладились, может ума добавится, чтобы учитывать состояние дороги при движении, если уж за руль залезла

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