"Вытаскивай, а то девки утонут". На Алтае машина слетела с дороги в озеро талой воды
На помощь пришли очевидцы
28 марта 2024, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае на трассе Славгород - Табуны легковой автомобиль съехал в кювет и начал тонуть в талых водах, сообщает "Инцидент Барнаул".
"В автомобиле находились две женщины. На помощь им пришли очевидцы и спасли, вытянув на дорогу", - говорится в сообщении.
13:26:14 28-03-2024
В автомобиле находились две женщины --- может блондинки
13:37:32 28-03-2024
Похоже не съехал, а вылетел.
15:42:53 28-03-2024
Повезло что лебедка видать была
10:11:25 29-03-2024
Девки охладились, может ума добавится, чтобы учитывать состояние дороги при движении, если уж за руль залезла