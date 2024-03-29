В Алтайском крае построят поликлинику за 1 млрд рублей
Завершить стройку планируют к концу 2025 года
29 марта 2024, 07:45, ИА Амител
В Камне-на-Оби построят новую консультативно-диагностическую поликлинику за более чем 1 млрд рублей. Это будет трехэтажное здание площадью 6 тысяч "квадратов", рассчитанное на 650 посещений в смену.
Как отметили в Минздраве Алтайского края, медучреждение возведут в больничном городке между инфекционными и административным корпусами. Оно объединит взрослую, детскую и стоматологическую поликлиники, которые сейчас размещаются в старых или приспособленных помещениях.
Медицинскую помощь здесь будут оказывать жителям Камня-на-Оби, а также Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Баевского и Тюменцевского районов. Завершить стройку планируют к концу 2025 года.
09:09:54 29-03-2024
Забавно, и кто там будет работать? Мигрантов наберете?
11:44:41 29-03-2024
Пока строится свои выучатся!
02:13:15 30-03-2024
Ииииигорь! (11:44:41 29-03-2024) Пока строится свои выучатся! ... Проходили. Уехали в светлое будущее.