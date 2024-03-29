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В Алтайском крае построят поликлинику за 1 млрд рублей

Завершить стройку планируют к концу 2025 года

29 марта 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на стройку поликлиники в Камне-на-Оби / Фото: Минздрав Алтайского края
Вид на стройку поликлиники в Камне-на-Оби / Фото: Минздрав Алтайского края

В Камне-на-Оби построят новую консультативно-диагностическую поликлинику за более чем 1 млрд рублей. Это будет трехэтажное здание площадью 6 тысяч "квадратов", рассчитанное на 650 посещений в смену.

Как отметили в Минздраве Алтайского края, медучреждение возведут в больничном городке между инфекционными и административным корпусами. Оно объединит взрослую, детскую и стоматологическую поликлиники, которые сейчас размещаются в старых или приспособленных помещениях.

Медицинскую помощь здесь будут оказывать жителям Камня-на-Оби, а также Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Баевского и Тюменцевского районов. Завершить стройку планируют к концу 2025 года.

Камень-на-Оби здравоохранение

Комментарии 3

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Гость

09:09:54 29-03-2024

Забавно, и кто там будет работать? Мигрантов наберете?

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Ииииигорь!

11:44:41 29-03-2024

Пока строится свои выучатся!

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Гость

02:13:15 30-03-2024

Ииииигорь! (11:44:41 29-03-2024) Пока строится свои выучатся! ... Проходили. Уехали в светлое будущее.

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