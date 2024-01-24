15 млн рублей потратили на ремонт детского отделения больницы Белокурихи
В учреждении лечат до 300 детей в год
24 января 2024, 15:45, ИА Амител
23 января в Белокурихе состоялось торжественное открытие обновленного детского отделения Центральной горбольницы. По инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко на его капитальный ремонт из бюджета региона выделили 15,5 млн рублей, и еще 600 тысяч – на мебель и оборудование.
Как рассказали в краевом правительстве, в медучреждении сделали игровую комнату, кабинет для проведения ингаляций, массажный кабинет, а также полностью заменили систему отопления и водоотведения, утеплили окна и заменили покрытие пола и стен.
Уточняется, что ежегодно в отделении лечатся до 300 детей. Оно рассчитано на 15 коек.
Ранее глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов выразил надежду, что открыть барнаульскую поликлинику № 14 получится до конца января. Сейчас региональный Минстрой занимается решением "бумажных" вопросов.
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Не стыдно? Правительство Алтайского края врет или журналисты? Детская игровая комната в Белокурихе в детском отделении отремонтирована и оборудована на деньги благотворительного фонда коммерческой компании. Руководитель компании сама была на открытии комнаты. Не в этом году это произошло, гораздо раньше. До этого дети там никому не были нужны.