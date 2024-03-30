Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 551

Еще 144 человека погибли

30 марта 2024, 20:45, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека, среди них 10 детей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Подмосковью.

Помимо этого, погибли 144 человека, в том числе 5 детей. Тем самым общее число раненых и скончавшихся достигло 695.