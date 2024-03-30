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Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 551

Еще 144 человека погибли

30 марта 2024, 20:45, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека, среди них 10 детей. 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Подмосковью.

Помимо этого, погибли 144 человека, в том числе 5 детей. Тем самым общее число раненых и скончавшихся достигло 695.

Москва Теракт
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