Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 551
Еще 144 человека погибли
30 марта 2024, 20:45, ИА Амител
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека, среди них 10 детей.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Подмосковью.
Помимо этого, погибли 144 человека, в том числе 5 детей. Тем самым общее число раненых и скончавшихся достигло 695.
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