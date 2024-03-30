Исполнители теракта в "Крокусе" ехали в Киев
Следователи проверяют представителей украинских спецслужб на причастность к преступлению
30 марта 2024, 13:10, ИА Амител
Террористы, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле", направлялись в Киев. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Обвиняемые признались, что их действия до и после нападения координировал в телеграме некий мужчина, представившийся под псевдонимом. "По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", — рассказали в СК.
Также в ведомстве заявили, что привлекли к уголовной ответственности девятого участника организованной группы и заключили его под стражу.
Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать соучастников и организаторов теракта. На причастность проверяют в том числе представителей украинских спецслужб.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. Число пострадавших накануне выросло до 382.
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