В Барнауле на пяти участках запретят стоянку автомобилей
Соответствующие дорожные знаки установят 26 апреля
03 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Остановка запрещена / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле с 26 апреля установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Мера нужна для обеспечения беспрепятственной очистки территорий, проезда транспорта и безопасности дорожного движения.
Как сообщили в мэрии, знаки появятся в следующих местах:
- в районе здания № 50 по ул. Эмилии Алексеевой (остановку запретят по ночам);
- на нечетной проезжей части ул. Малахова — от ул. Петра Сухова до ул. Эмилии Алексеевой;
- в районе здания № 16 по ул. Советской (остановку запретят по ночам);
- в районе здания № 44 по ул. Партизанской;
- между зданиями № 230а по ул. Северо-Западной и № 128а по ул. Антона Петрова.
10:11:09 03-04-2024
а что там располагается, по этим адресам?🤣
10:33:19 03-04-2024
Родственники чиновников квартиры там купили
10:36:32 03-04-2024
Гость (10:33:19 03-04-2024) Родственники чиновников квартиры там купили ... бред зачем пишите? советская 16 это росреестр. какие там квартиры? единственный вопрос почему возле следующего дома не запретили? или там парковку чистить не обязательно? про остальные адреса сами в 2гис курите.
14:42:13 03-04-2024
Гость (10:36:32 03-04-2024) бред зачем пишите? советская 16 это росреестр. какие там ква... Вот вы и пишите бред сами! Значит запретили не из-за чистки, раз около других домов можно останавливаться!..
11:55:58 03-04-2024
"...советская 16 это росреестр...."
Бывший "Детский мир".
18:55:30 03-04-2024
Да, но нет. Здание другое построили
14:18:50 03-04-2024
а когда будут контролировать стоянку? пол города под знаки ставит, не пройти, не проехать. Штрафы надо повышать во много раз
15:07:37 03-04-2024
костян (14:18:50 03-04-2024) а когда будут контролировать стоянку? пол города под знаки с... Лучше больше создавать парковочных мест чем запрещать. У нас город автомобилистов а не пешеходов
14:43:15 03-04-2024
Умное сжатие городов!...
15:43:00 03-04-2024
Гость (14:43:15 03-04-2024) Умное сжатие городов!...... Минусуйте сколько влезет! Дело в том, что это уже всё на самом деле происходит!
15:43:58 03-04-2024
У меня ни чего нет! И я счастлив!
15:54:38 03-04-2024
Гость (15:43:58 03-04-2024) У меня ни чего нет! И я счастлив!... Аналогично. Продала машину - кайф))))
18:59:25 03-04-2024
Гость (15:54:38 03-04-2024) Аналогично. Продала машину - кайф))))... Каждому своё. Значит авто Вам и не нужен.