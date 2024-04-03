В Барнауле на пяти участках запретят стоянку автомобилей

Соответствующие дорожные знаки установят 26 апреля

03 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 26 апреля установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Мера нужна для обеспечения беспрепятственной очистки территорий, проезда транспорта и безопасности дорожного движения.

Как сообщили в мэрии, знаки появятся в следующих местах: