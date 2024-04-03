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В Барнауле на пяти участках запретят стоянку автомобилей

Соответствующие дорожные знаки установят 26 апреля

03 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: мэрия Барнаула
Остановка запрещена / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 26 апреля установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Мера нужна для обеспечения беспрепятственной очистки территорий, проезда транспорта и безопасности дорожного движения.

Как сообщили в мэрии, знаки появятся в следующих местах:

  • в районе здания № 50 по ул. Эмилии Алексеевой (остановку запретят по ночам);
  • на нечетной проезжей части ул. Малахова — от ул. Петра Сухова до ул. Эмилии Алексеевой;
  • в районе здания № 16 по ул. Советской (остановку запретят по ночам);
  • в районе здания № 44 по ул. Партизанской;
  • между зданиями № 230а по ул. Северо-Западной и № 128а по ул. Антона Петрова.
Барнаул дорожное движение

Комментарии 13

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Мне вот интересно,

10:11:09 03-04-2024

а что там располагается, по этим адресам?🤣

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Гость

10:33:19 03-04-2024

Родственники чиновников квартиры там купили

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Гость

10:36:32 03-04-2024

Гость (10:33:19 03-04-2024) Родственники чиновников квартиры там купили ... бред зачем пишите? советская 16 это росреестр. какие там квартиры? единственный вопрос почему возле следующего дома не запретили? или там парковку чистить не обязательно? про остальные адреса сами в 2гис курите.

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Гость

14:42:13 03-04-2024

Гость (10:36:32 03-04-2024) бред зачем пишите? советская 16 это росреестр. какие там ква... Вот вы и пишите бред сами! Значит запретили не из-за чистки, раз около других домов можно останавливаться!..

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Гость

11:55:58 03-04-2024

"...советская 16 это росреестр...."
Бывший "Детский мир".

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Гость

18:55:30 03-04-2024

Да, но нет. Здание другое построили

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костян

14:18:50 03-04-2024

а когда будут контролировать стоянку? пол города под знаки ставит, не пройти, не проехать. Штрафы надо повышать во много раз

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Князь

15:07:37 03-04-2024

костян (14:18:50 03-04-2024) а когда будут контролировать стоянку? пол города под знаки с... Лучше больше создавать парковочных мест чем запрещать. У нас город автомобилистов а не пешеходов

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Гость

14:43:15 03-04-2024

Умное сжатие городов!...

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Гость

15:43:00 03-04-2024

Гость (14:43:15 03-04-2024) Умное сжатие городов!...... Минусуйте сколько влезет! Дело в том, что это уже всё на самом деле происходит!

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Гость

15:43:58 03-04-2024

У меня ни чего нет! И я счастлив!

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Гость

15:54:38 03-04-2024

Гость (15:43:58 03-04-2024) У меня ни чего нет! И я счастлив!... Аналогично. Продала машину - кайф))))

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Гость

18:59:25 03-04-2024

Гость (15:54:38 03-04-2024) Аналогично. Продала машину - кайф))))... Каждому своё. Значит авто Вам и не нужен.

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