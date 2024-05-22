СГК перенесла срок отключения горячей воды для десятков домов в Барнауле

Такое решение стало необходимым после оценки объемов текущих ремонтных работ

22 мая 2024, 18:59, ИА Амител

Карта мест отключения горячей воды / Фото: t.me/sgk_barnaul

Срок планового отключения горячего водоснабжения перенесли на месяц для 30 многоэтажек, двух детских садов и школы в Индустриальном районе Барнаула. Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, такое решение стало необходимым после оценки объемов текущих ремонтных работ.

Перенос сроков затронет ряд домов в Северном Власихинском проезде, на улицах Шумакова и Балтийской. Там горячую воду отключат на период с 27 июня по 9 июля.

"Управляющие организации, для чьих домов срок ограничения подачи горячей воды перенесен на месяц, получат уведомления об изменении", – заверили энергетики.

Напомним, что сейчас в Барнауле уже проходит первый этап отключения горячей воды: это плановые испытания магистралей М-23, М-24 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). Он закончится 26 мая. Во всех случаях процесс пройдет в два этапа: девятидневные гидравлические испытания и четыре дня ремонта трубопроводов.