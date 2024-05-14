В Барнауле десятки улиц остались без горячей воды с 14 по 26 мая
В городе стартовал сезон гидравлических испытаний
14 мая 2024, 08:00, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле с 14 по 26 мая пройдет первый этап отключения горячей воды. Это плановые испытания магистралей М-23, М-24 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3).
Горячей воды в этот период не будет у потребителей в границах улиц:
После этого отключения горячей воды затронут жителей и других районов краевой столицы. Во всех случаях процесс пройдет в два этапа: девятидневные гидравлические испытания и четыре дня ремонта трубопроводов.
Уточнить дальнейший график отключения можно в нашем материале.
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