В Барнауле десятки улиц остались без горячей воды с 14 по 26 мая

В городе стартовал сезон гидравлических испытаний

14 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле с 14 по 26 мая пройдет первый этап отключения горячей воды. Это плановые испытания магистралей М-23, М-24 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3).

Горячей воды в этот период не будет у потребителей в границах улиц:

После этого отключения горячей воды затронут жителей и других районов краевой столицы. Во всех случаях процесс пройдет в два этапа: девятидневные гидравлические испытания и четыре дня ремонта трубопроводов.

Уточнить дальнейший график отключения можно в нашем материале.