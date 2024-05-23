Силовики задержали офицера департамента госзаказа Минобороны
По информации СМИ, речь идет о получении взятки
23 мая 2024, 22:59, ИА Амител
Начальника управления Департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве 21 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. Так, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по госконтракту. Ущерб от действий превысил 70 млн рублей.
Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого — суд удовлетворил их прошение. Иных подробностей уголовного дело против начальника департамента Минобороны в Следкоме не привели.
23:39:06 23-05-2024
Пока Шойгу совершал подвиг, за который был награждён орденом "За перепись населения", его подчинённые это население грабили ?
23:55:03 23-05-2024
А можно всех посмотреть?
06:34:19 24-05-2024
Гость (23:55:03 23-05-2024) А можно всех посмотреть?... имя им легион
06:32:36 24-05-2024
Военный сам "накосячить" не может, он всегда выполняет чем-то приказ.
07:43:58 24-05-2024
Гость (06:32:36 24-05-2024) Военный сам "накосячить" не может, он всегда выполняет чем-т... так то военный. а это крысы неслужившие сидят там с генеральскими погонами....возомнили себя хозяинами жизни. Наконецто прилетать начало. Главное чтоб их имущество ВСЁ изымали инаправляли средства обратно туда откуда своровано - в бюджет оборонки. А то у нас зарплаты не всегда вовремя платят людям, которые танки на заводах делают, а эти упыри на золотых унитазах срут
08:51:53 24-05-2024
Гость (06:32:36 24-05-2024) Военный сам "накосячить" не может, он всегда выполняет чем-т... выполняет чем-то приказ --- приказали сделать у себя дома золотой унитаз
08:03:42 24-05-2024
Во чистят. Каждый день. Кто-то на завтра наверное уже готовится, с женой имущество на других переводят, деньги прячут. Ведь уже понятно, скоро придут
09:17:32 24-05-2024
Кучно ложится.
09:21:30 24-05-2024
Насквозь прогнившая,насквозь.
09:46:14 24-05-2024
гость (09:21:30 24-05-2024) Насквозь прогнившая,насквозь.... А чистит их насквозь либеральная
10:00:21 24-05-2024
У любой верхушки такого добра как золотые унитазы полно. Самим то им не стыдно грабить народ, для этого и партбилеты швыряли в мусорку, в СССР им не было разрешено так светить богатством! Еще и пулю могли пустить в исполнение приговора. А на людей им плевать, как они, чем живут и на что!