Силовики задержали офицера департамента госзаказа Минобороны

По информации СМИ, речь идет о получении взятки

23 мая 2024, 22:59, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

Начальника управления Департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве 21 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК России.

Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. Так, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по госконтракту. Ущерб от действий превысил 70 млн рублей.

Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого — суд удовлетворил их прошение. Иных подробностей уголовного дело против начальника департамента Минобороны в Следкоме не привели.