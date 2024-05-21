Полицейские задержали известную блогершу из Рубцовска
Причина этих действий пока неизвестна
21 мая 2024, 12:30, ИА Амител
Полиция 20 мая задержала автора паблика и телеграм-канала "Блогерша Рубцовск" Олесю Дикареву, пишет "Банкфакс".
"Причина действий силовиков пока неизвестна, но наблюдатели не исключают, что речь может идти об их реакции на провокационные публикации Дикаревой. В то же время в Сети расходится версия о возможном распространении порнографии с ее канала", – отмечает издание.
21 мая в телеграм-канале блогерши вышел пост о том, что "сегодня в Рубцовском городском суде состоится заседание по избранию меры пресечения для Олеси". Женщину могут оставить под стражей, отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.
"Необходимость задержания сотрудники полиции мотивировали тем, что Олеся планирует "сбежать из города". Довод более чем надуманный, так как у старшего сына Олеси со дня на день выпускной в школе, а младший заканчивает седьмой класс", – сказано в сообщении.
14:32:31 21-05-2024
Слишком много о себе возомнила эта провинциальная блогерша.
15:34:45 21-05-2024
Денис (14:32:31 21-05-2024) Слишком много о себе возомнила эта провинциальная блогерша. ... Вот и первый зритель "гладиаторных боев" - палец вниз - казнить соб-ку!!
09:32:54 22-05-2024
Вообще наплевать. А сбежать могла, это точно, наплевав и на выпускной и на прочее. Когда зад прищучат - на все забьет и будет сваливать.
09:55:00 22-05-2024
В Рубчике есть Интернет? Откуда там блогерка? Про что она там может писать? Про ухабы на дорогах и вести обзор самогона местного розлива? Местные с вилами перестали на радио бросаться?
10:06:03 23-05-2024
Хорошая новость