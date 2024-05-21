Полицейские задержали известную блогершу из Рубцовска

Причина этих действий пока неизвестна

21 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Рубцовский изолятор / Фото: t.me/rubtsovskienovosti

Полиция 20 мая задержала автора паблика и телеграм-канала "Блогерша Рубцовск" Олесю Дикареву, пишет "Банкфакс".

"Причина действий силовиков пока неизвестна, но наблюдатели не исключают, что речь может идти об их реакции на провокационные публикации Дикаревой. В то же время в Сети расходится версия о возможном распространении порнографии с ее канала", – отмечает издание.

21 мая в телеграм-канале блогерши вышел пост о том, что "сегодня в Рубцовском городском суде состоится заседание по избранию меры пресечения для Олеси". Женщину могут оставить под стражей, отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.