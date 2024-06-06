В Алтайской краевой больнице 6 июня стартует конференция по вопросам эндоскопии

В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты из столичных и федеральных клиник

06 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Программа конференции / Минздрав Алтайского края

6 июня на базе Алтайской краевой клинической больнице стартует V межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы интервенционной и диагностической эндоскопии". Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, в конференции примут участие ведущие эксперты России в области эндоскопии из столичных и федеральных клиник.

"Конференция будет транслироваться во все города России – поэтому каждый желающий может принять участие. В ходе мероприятия специалисты обсудят такие важные вопросы, как оказание экстренной помощи больным с желудочно-кишечными кровотечениями, взаимодействие врача-хирурга и врача-эндоскописта при данной патологии, диагностика онкологических заболеваний на доклиническом этапе развития и прочие", - отметили организаторы мероприятия.

Кроме того, будут продемонстрированы новейшие методики диагностики и лечения больных с доброкачественными новообразованиями ЖКТ, а также больных с желчекаменной болезнью при "трудном" холедохолитиазе и многое другое.

Врачи-эндоскописты Краевой клинической больницы и Алтайского края получат возможность живого общения с ведущими экспертами России по своей специальности, пополнить свои знания и освоить новые направления в диагностике и лечении, расширить свой кругозор, познакомиться с последними техническими новинками ведущих производителей эндоскопического оборудования, что в последующем позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям региона.