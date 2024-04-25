"Требования высокие, возможности большие". Как АГМУ учит врачей и где они работают
Выяснили, куда уходят выпускники алтайского медицинского университета и почему в поликлиниках дефицит кадров
25 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
70 лет исполняется в 2024 году Алтайскому государственному медицинскому университету. Как все начиналось и как сегодня развивается вуз, в "Переговорке" на amic.ru рассказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории. Узнали, сколько сегодня студентов обучаются в медуниверситете и куда они уходят после окончания. Почему российское медицинское образование высоко котируется за рубежом, в том числе в странах Запада, и успевает ли сегодня АГМУ учить будущих врачей самым современным технологиям.
Кто в "Переговорке"
Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.
Окончила Алтайский государственный медицинский институт.
С 1992-го по 1995 год – врач-психотерапевт Алтайского краевого психоневрологического диспансера.
С 2001 года – замглавного врача по лечебной работе Алтайского краевого психоневрологического диспансера.
С 2003 года работает в АГМУ на постоянной основе.
С сентября 2018-го по июнь 2019-го – завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессионального образования.
С 2019 года назначена на должность и. о. ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет".
С 17 сентября 2021-го утверждена в должности ректора ФГБОУ ВО АГМУ.
Автор 141 научного труда.
01:26 Как в Алтайском крае появился медицинский вуз. "В первый год было 200 первокурсников, а учили их выдающиеся специалисты, которые приехали из разных регионов страны", – рассказывает Ирина Шереметьева.
03:06 Как сегодня выстроена система образования в вузе: "Как бы все вокруг ни менялось, существуют базовые предметы, с которых начинается медицина".
05:37 Что такое симуляционное обучение, чем оно хорошо и может ли заменить практику с настоящим пациентом?
06:36 Где самый большой конкурс в вузе?
07:15 Насколько конкурентоспособен АГМУ по сравнению с другими вузами страны и много ли бюджетных мест.
08:08 "Впервые набираем девятиклассников". Какие новые специальности и форматы появились в АГМУ?
09:24 Раньше были факультеты, теперь институты. Чем они отличаются и зачем надо было менять одно на другое.
12:02 Передовые проекты для России: как обучают будущих медиков?
13:00 Сколько в АГМУ иностранных студентов и откуда больше всего к нам едут учиться? А еще о том, почему на Западе высоко котируется российское медицинское образование.
15:57 О том, как пандемия коронавируса продвинула систему образования и какие технологии сегодня используются в медицинском вузе.
16:55 Куда уходят выпускники медицинских вузов и почему в больницах кадровый дефицит?
20:08 Чего не хватает Алтайскому краю, чтобы выпускники оставались здесь? "А коллеги из центра говорят: наши уезжают на Алтай", – рассказывает Ирина Шереметьева.
22:37 "Очень тонкий отбор". Успевает ли вуз за изменениями в технологиях и может ли готовить таких специалистов?
27:08 "Профориентация начинается уже с садика". Насколько эффективны такие мероприятия, как карьерный марафон в АГМУ и ярмарки вакансий для студентов и работодателей?
31:46 Об академии ректоров в медуниверситете: "Знаете, сколько студентов, желающих стать ректором или министром здравоохранения?"
33:14 Ирина Шереметьева называет качества, с которыми не стать хорошим врачом. И три качества, которыми обладает настоящий врач.
36:30 "Нам бы золотую рыбку". Каким будет медуниверситет через пять лет?
09:49:20 25-04-2024
а с 1995 по 2001?
10:26:58 25-04-2024
гость (09:49:20 25-04-2024) а с 1995 по 2001?... История умалчивает)
10:37:28 25-04-2024
Самое главное для вуза обучать иностранных студентов за валюту, а конкурс самый маленький среди сибирского региона, в тот же Томский СибГМУ конкурс на порядок выше.
10:46:25 25-04-2024
А она - красотка!
10:56:51 25-04-2024
Врачи тогда где? Почему годами нет лор врача , роддома закрываются думаете ездить в перинатальный удобно? Статей затрат на граждан страны с оптимизацией медицины только увеличили, и это ещё без учёта платных "больничек", куда приходиться обращаться от безысходности!