"Требования высокие, возможности большие". Как АГМУ учит врачей и где они работают

Выяснили, куда уходят выпускники алтайского медицинского университета и почему в поликлиниках дефицит кадров

25 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

70 лет исполняется в 2024 году Алтайскому государственному медицинскому университету. Как все начиналось и как сегодня развивается вуз, в "Переговорке" на amic.ru рассказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории. Узнали, сколько сегодня студентов обучаются в медуниверситете и куда они уходят после окончания. Почему российское медицинское образование высоко котируется за рубежом, в том числе в странах Запада, и успевает ли сегодня АГМУ учить будущих врачей самым современным технологиям.

Кто в "Переговорке"



Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.

Окончила Алтайский государственный медицинский институт.

С 1992-го по 1995 год – врач-психотерапевт Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2001 года – замглавного врача по лечебной работе Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2003 года работает в АГМУ на постоянной основе.

С сентября 2018-го по июнь 2019-го – завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессионального образования.

С 2019 года назначена на должность и. о. ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет".

С 17 сентября 2021-го утверждена в должности ректора ФГБОУ ВО АГМУ.

Автор 141 научного труда.

01:26 Как в Алтайском крае появился медицинский вуз. "В первый год было 200 первокурсников, а учили их выдающиеся специалисты, которые приехали из разных регионов страны", – рассказывает Ирина Шереметьева.

03:06 Как сегодня выстроена система образования в вузе: "Как бы все вокруг ни менялось, существуют базовые предметы, с которых начинается медицина".

05:37 Что такое симуляционное обучение, чем оно хорошо и может ли заменить практику с настоящим пациентом?

06:36 Где самый большой конкурс в вузе?

07:15 Насколько конкурентоспособен АГМУ по сравнению с другими вузами страны и много ли бюджетных мест.

08:08 "Впервые набираем девятиклассников". Какие новые специальности и форматы появились в АГМУ?

09:24 Раньше были факультеты, теперь институты. Чем они отличаются и зачем надо было менять одно на другое.

12:02 Передовые проекты для России: как обучают будущих медиков?

13:00 Сколько в АГМУ иностранных студентов и откуда больше всего к нам едут учиться? А еще о том, почему на Западе высоко котируется российское медицинское образование.

15:57 О том, как пандемия коронавируса продвинула систему образования и какие технологии сегодня используются в медицинском вузе.

16:55 Куда уходят выпускники медицинских вузов и почему в больницах кадровый дефицит?

20:08 Чего не хватает Алтайскому краю, чтобы выпускники оставались здесь? "А коллеги из центра говорят: наши уезжают на Алтай", – рассказывает Ирина Шереметьева.

22:37 "Очень тонкий отбор". Успевает ли вуз за изменениями в технологиях и может ли готовить таких специалистов?

27:08 "Профориентация начинается уже с садика". Насколько эффективны такие мероприятия, как карьерный марафон в АГМУ и ярмарки вакансий для студентов и работодателей?

31:46 Об академии ректоров в медуниверситете: "Знаете, сколько студентов, желающих стать ректором или министром здравоохранения?"

33:14 Ирина Шереметьева называет качества, с которыми не стать хорошим врачом. И три качества, которыми обладает настоящий врач.

36:30 "Нам бы золотую рыбку". Каким будет медуниверситет через пять лет?