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Где можно гулять? Карта участков Барнаула, которые обработали от комаров

Эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится, а потому дезинсекция начала играть вдвойне важную роль

21 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Барнаульцев и гостей краевой столицы продолжают атаковать полчища комаров. При этом эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится – в частности, об этом amic.ru говорила энтомолог Людмила Комарова. В таких условиях дезинсекция начинает играть вдвойне важную роль.

Накануне мэрия заявила, что обработала некоторые участки города. Кроме того, о дезинсекционных мероприятиях сообщили в "Изумрудном" и "Лесной сказке". Amic.ru выяснил, где именно кровососов успели уничтожить, и составил карту таких мест.

Барнаул комары

Комментарии 22

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Александр

07:16:48 21-06-2024

Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Стрекозки уничтожали за неделю мошек и комаров... Стрекоз нет-вытравили...

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Гость

09:01:52 21-06-2024

Александр (07:16:48 21-06-2024) Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Бред не несите. Стрекозы еще на крыло даже не встали. Некого травить.

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Гость

16:42:43 21-06-2024

Гость (09:01:52 21-06-2024) Бред не несите. Стрекозы еще на крыло даже не встали. Некого... Это ты несешь бред... Энтомологи сделали заключение что от ядов популяция стрекоз почти исчезла

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Гость

09:08:28 21-06-2024

Александр (07:16:48 21-06-2024) Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Бабкины байки о стрекозах, поедающих выводок комаров, и избавляющих трудящихся от дискомфорта.

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Гость

08:13:37 21-06-2024

А почему не обработали всю аллею Исакова обработать нельзя? Парк целинников?

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гость

08:36:39 21-06-2024

Парк Юбилейный помечен на карте. Но там комаров как было ОЧЕНЬ много,так и осталось. Откуда знаю? Живу рядом,посещаю его часто, раз в день минимум..Может там обработали только центральную аллею....В общем,особо не изменилось ничего))

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Гость

09:53:53 21-06-2024

гость (08:36:39 21-06-2024) Парк Юбилейный помечен на карте. Но там комаров как было ОЧЕ... Как вы представляете обработку зарослей в Пороховом? Естественно только центральную аллею.

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гость

10:46:21 21-06-2024

Гость (09:53:53 21-06-2024) Как вы представляете обработку зарослей в Пороховом? Естеств... Ну тогда бы и отмечали центральную аллею, а не весь массив парка

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Гость

09:05:48 21-06-2024

на всём можно деньги делать....

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Гость

20:30:17 21-06-2024

Гость (09:05:48 21-06-2024) на всём можно деньги делать....... Ага. Достань из кармана 30.000 и заплати за обработку. Делай деньги.

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гость

09:57:22 21-06-2024

вчера на ленинском было куча комаров, где обрабатывали то?

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Гость

10:51:08 21-06-2024

Это как уборка снега, какие-то невообразимые миллионы тонн. Ну вы понели...

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Гость

11:04:30 21-06-2024

Какая-то капля в море.

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Mike

13:11:30 21-06-2024

А еще пару недель назад говорили что они все посдохли и их не будет )))

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Гость

13:36:22 21-06-2024

А остановки ОТ разве нельзя обработать? Или это трудно, или дорого, или не надо, или забыли, или не знали? На остановках жители города ждут наш легендарный общественный транспорт по 20-40 минут.

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Гость

14:36:04 21-06-2024

На Попова тоже НЕ обрабатывали. Каждый день гуляю с собакой, без репеллента вообще не возможно ходить.

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Гость

21:27:32 21-06-2024

Обрабатывать надо с самолета весь город. По другому эффекта не будет. Поздним вечером или ранним утром, заранее предупредив, горожан.

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Надо посмотреть

08:35:35 22-06-2024

Комары это милые создания оставте их в покое, жизнь их коротка.

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Гость

20:06:27 23-06-2024

Надо посмотреть (08:35:35 22-06-2024) Комары это милые создания оставте их в покое, жизнь их корот... Да,уж!комар-самец живёт 10 дней,к тому же он вегетарианец,а самка -100 дней,она кровеедка!если бы разом сдохли-еще как-то можно терпеть,а их тучи!Милыми их никак не назовёшь!

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Дмитрий

11:58:54 22-06-2024

В Изумрудном ,как сжирали, так и жрут. Нет там никакой обработки.

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Ух

22:37:05 23-06-2024

Дмитрий (11:58:54 22-06-2024) В Изумрудном ,как сжирали, так и жрут. Нет там никакой обраб... Вчера там были, норм там, если с двором сравнивать, реально комаров меньше

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Николай

23:36:04 22-06-2024

Даёш комариные фермы в промышленных масштабах.Комары нас жрут а мы крепчаем.

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