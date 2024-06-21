Где можно гулять? Карта участков Барнаула, которые обработали от комаров
Эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится, а потому дезинсекция начала играть вдвойне важную роль
21 июня 2024, 06:15, ИА Амител
Барнаульцев и гостей краевой столицы продолжают атаковать полчища комаров. При этом эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится – в частности, об этом amic.ru говорила энтомолог Людмила Комарова. В таких условиях дезинсекция начинает играть вдвойне важную роль.
Накануне мэрия заявила, что обработала некоторые участки города. Кроме того, о дезинсекционных мероприятиях сообщили в "Изумрудном" и "Лесной сказке". Amic.ru выяснил, где именно кровососов успели уничтожить, и составил карту таких мест.
07:16:48 21-06-2024
Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Стрекозки уничтожали за неделю мошек и комаров... Стрекоз нет-вытравили...
09:01:52 21-06-2024
Александр (07:16:48 21-06-2024) Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Бред не несите. Стрекозы еще на крыло даже не встали. Некого травить.
16:42:43 21-06-2024
Гость (09:01:52 21-06-2024) Бред не несите. Стрекозы еще на крыло даже не встали. Некого... Это ты несешь бред... Энтомологи сделали заключение что от ядов популяция стрекоз почти исчезла
09:08:28 21-06-2024
Александр (07:16:48 21-06-2024) Перетравили насекомых-нарушили природный естественный баланс... Бабкины байки о стрекозах, поедающих выводок комаров, и избавляющих трудящихся от дискомфорта.
08:13:37 21-06-2024
А почему не обработали всю аллею Исакова обработать нельзя? Парк целинников?
08:36:39 21-06-2024
Парк Юбилейный помечен на карте. Но там комаров как было ОЧЕНЬ много,так и осталось. Откуда знаю? Живу рядом,посещаю его часто, раз в день минимум..Может там обработали только центральную аллею....В общем,особо не изменилось ничего))
09:53:53 21-06-2024
гость (08:36:39 21-06-2024) Парк Юбилейный помечен на карте. Но там комаров как было ОЧЕ... Как вы представляете обработку зарослей в Пороховом? Естественно только центральную аллею.
10:46:21 21-06-2024
Гость (09:53:53 21-06-2024) Как вы представляете обработку зарослей в Пороховом? Естеств... Ну тогда бы и отмечали центральную аллею, а не весь массив парка
09:05:48 21-06-2024
на всём можно деньги делать....
20:30:17 21-06-2024
Гость (09:05:48 21-06-2024) на всём можно деньги делать....... Ага. Достань из кармана 30.000 и заплати за обработку. Делай деньги.
09:57:22 21-06-2024
вчера на ленинском было куча комаров, где обрабатывали то?
10:51:08 21-06-2024
Это как уборка снега, какие-то невообразимые миллионы тонн. Ну вы понели...
11:04:30 21-06-2024
Какая-то капля в море.
13:11:30 21-06-2024
А еще пару недель назад говорили что они все посдохли и их не будет )))
13:36:22 21-06-2024
А остановки ОТ разве нельзя обработать? Или это трудно, или дорого, или не надо, или забыли, или не знали? На остановках жители города ждут наш легендарный общественный транспорт по 20-40 минут.
14:36:04 21-06-2024
На Попова тоже НЕ обрабатывали. Каждый день гуляю с собакой, без репеллента вообще не возможно ходить.
21:27:32 21-06-2024
Обрабатывать надо с самолета весь город. По другому эффекта не будет. Поздним вечером или ранним утром, заранее предупредив, горожан.
08:35:35 22-06-2024
Комары это милые создания оставте их в покое, жизнь их коротка.
20:06:27 23-06-2024
Надо посмотреть (08:35:35 22-06-2024) Комары это милые создания оставте их в покое, жизнь их корот... Да,уж!комар-самец живёт 10 дней,к тому же он вегетарианец,а самка -100 дней,она кровеедка!если бы разом сдохли-еще как-то можно терпеть,а их тучи!Милыми их никак не назовёшь!
11:58:54 22-06-2024
В Изумрудном ,как сжирали, так и жрут. Нет там никакой обработки.
22:37:05 23-06-2024
Дмитрий (11:58:54 22-06-2024) В Изумрудном ,как сжирали, так и жрут. Нет там никакой обраб... Вчера там были, норм там, если с двором сравнивать, реально комаров меньше
23:36:04 22-06-2024
Даёш комариные фермы в промышленных масштабах.Комары нас жрут а мы крепчаем.