Где можно гулять? Карта участков Барнаула, которые обработали от комаров

Эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится, а потому дезинсекция начала играть вдвойне важную роль

21 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Барнаульцев и гостей краевой столицы продолжают атаковать полчища комаров. При этом эксперты считают, что в скором времени ситуация лишь усугубится – в частности, об этом amic.ru говорила энтомолог Людмила Комарова. В таких условиях дезинсекция начинает играть вдвойне важную роль.

Накануне мэрия заявила, что обработала некоторые участки города. Кроме того, о дезинсекционных мероприятиях сообщили в "Изумрудном" и "Лесной сказке". Amic.ru выяснил, где именно кровососов успели уничтожить, и составил карту таких мест.