Целые полчища. Энтомолог рассказала, что комаров на Алтае станет еще больше

Численность кровососов в ближайшие две недели продолжит расти

18 июня 2024, 06:35, ИА Амител

Полчища комаров атаковали Алтайский край: от укусов кровососущих страдают как люди, так и животные. Однако в скором времени ситуация только усугубится, отмечает доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова. Когда ждать пика нашествия и какие факторы могут исправить ситуацию, в материале amic.ru.

Причины комариного "апокалипсиса"

Вторая волна паводка и обильные дожди в Алтайском крае способствовали образованию множества мелких водоемов. Кроме того, в частном секторе на каждом участке стоят емкости с водой. В жаркую погоду вся эта вода хорошо прогревается, а это идеальная среда для выведения нового комариного потомства. Одна самка, которой удалось напиться крови, откладывает 150-200 яиц, рассказывает ученый. Больше половины из них в итоге превращаются в комаров. А через пару дней комариха снова готова к спариванию: за свою жизнь длиною в две недели она может дать потомство четыре-пять раз.

"При высокой температуре комар развивается быстро – всего несколько суток, поэтому популяция комаров продолжит расти. Выплод происходит в самых различных местах с водой – лужах, бочках и других емкостях. Кроме того, сейчас регулярно льют обильные дожди и количество луж только увеличивается, а в них самки комаров активно откладывают новое потомство", – отмечает Людмила Комарова.

Когда комаров станет меньше?

В ближайшие две недели характер погоды, если верить прогнозу, существенно не изменится, поэтому полчища комаров только будут расти. Пик их нашествия энтомолог прогнозирует на 7-10 июля.

Снизить популяцию кровососущих могли бы лягушки, но их в регионе становится все меньше. Сокращается численность и стрекоз, для которых комары являются любимым лакомством.

"Численность комаров только растет и они встречаются не только на улице или в лесу, их много в многоэтажках, в подъездах, в подвалах. Самое удивительное, что у нас стало очень мало лягушек. В это время они обычно уже "поют", а в этом году я их почти не слышу. Надежда на стрекоз, но они поднимутся только в июле. Однако и этих насекомых у нас год от года становится меньше", – делится наблюдениями ученый.

Поэтому закупаемся репеллентами – в ближайшее время выйти на прогулку вечером или поработать на участке не получится. На даче можно провести обработку жидкими инсектицидами все возможные места посадки насекомых – забор, стены зданий, но они будут действовать до первого дождя.