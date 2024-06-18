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Целые полчища. Энтомолог рассказала, что комаров на Алтае станет еще больше

Численность кровососов в ближайшие две недели продолжит расти

18 июня 2024, 06:35, ИА Амител

Полчища комаров атаковали Алтайский край: от укусов кровососущих страдают как люди, так и животные. Однако в скором времени ситуация только усугубится, отмечает доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова. Когда ждать пика нашествия и какие факторы могут исправить ситуацию, в материале amic.ru.

Причины комариного "апокалипсиса"

Вторая волна паводка и обильные дожди в Алтайском крае способствовали образованию множества мелких водоемов. Кроме того, в частном секторе на каждом участке стоят емкости с водой. В жаркую погоду вся эта вода хорошо прогревается, а это идеальная среда для выведения нового комариного потомства. Одна самка, которой удалось напиться крови, откладывает 150-200 яиц, рассказывает ученый. Больше половины из них в итоге превращаются в комаров. А через пару дней комариха снова готова к спариванию: за свою жизнь длиною в две недели она может дать потомство четыре-пять раз.

"При высокой температуре комар развивается быстро – всего несколько суток, поэтому популяция комаров продолжит расти. Выплод происходит в самых различных местах с водой – лужах, бочках и других емкостях. Кроме того, сейчас регулярно льют обильные дожди и количество луж только увеличивается, а в них самки комаров активно откладывают новое потомство", – отмечает Людмила Комарова.

Когда комаров станет меньше?

В ближайшие две недели характер погоды, если верить прогнозу, существенно не изменится, поэтому полчища комаров только будут расти. Пик их нашествия энтомолог прогнозирует на 7-10 июля.

Снизить популяцию кровососущих могли бы лягушки, но их в регионе становится все меньше. Сокращается численность и стрекоз, для которых комары являются любимым лакомством.

"Численность комаров только растет и они встречаются не только на улице или в лесу, их много в многоэтажках, в подъездах, в подвалах. Самое удивительное, что у нас стало очень мало лягушек. В это время они обычно уже "поют", а в этом году я их почти не слышу. Надежда на стрекоз, но они поднимутся только в июле. Однако и этих насекомых у нас год от года становится меньше", – делится наблюдениями ученый.

Поэтому закупаемся репеллентами – в ближайшее время выйти на прогулку вечером или поработать на участке не получится. На даче можно провести обработку жидкими инсектицидами все возможные места посадки насекомых – забор, стены зданий, но они будут действовать до первого дождя.

Комментарии 16

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Сергей

07:25:09 18-06-2024

Нормально, а совсем недавно говорила, что комаров не будет.

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Гость

08:25:35 18-06-2024

Комарова, это засланец комаров!
Это их агент! Усыпляет нашу бдительность...

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ыть

08:26:54 18-06-2024

В США чтобы снизить популяцию мух, которые вредят животным, искусственно начали разводить мух, но перед выпуском на волю облучали радиацией, после чего мухи становились стерильными. С ними спаривались дикие мухи, но потомство от стерильных мух естественно не получалось. Так поголовье мух от года к году становилось все меньше. Я к чему, может как-то искусственно можно разводить стрекоз? Выпускать на волю, а те бы жрали комаров тоннами.

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гость

08:34:58 18-06-2024

а еще не пик что ли?

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Гость

09:47:39 18-06-2024

А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в майские холода и комаров будет мало ? И эти люди ведь тоже получают ЗП, только непонятно за что, создают видимость работы.

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Гость

11:23:00 18-06-2024

Гость (09:47:39 18-06-2024) А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в... Так Комарова и вещала)))

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Элен без ребят

12:09:04 18-06-2024

Гость (09:47:39 18-06-2024) А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в... так она же и вещала))

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Гость

10:08:56 18-06-2024

Сначала говорила, что будет много: https://www.amic.ru/news/entomolog-rasskazala-zhdet-li-altayskiy-kray-komarinyy-apokalipsis-letom-2024-goda-542248

Потом сказала, что все повымирали и у них уже нет шансов расплодиться: https://www.amic.ru/news/komary-pogibli-v-altayskom-krae-iz-za-zatyazhnyh-dozhdey-i-holodov-543680

Теперь, когда уже очевидно, что их тьма - очередной прогноз.

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Гость

11:08:29 18-06-2024

Да те то вымерзли, а это новые, а так то было б еще больше

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Гость

11:54:07 18-06-2024

Гость (11:08:29 18-06-2024) Да те то вымерзли, а это новые, а так то было б еще больше ... Нет нет, это как раз те которые не замерзли! Я вчера несколько комаров видел, в шубах и шапках...

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Гость

11:47:47 18-06-2024

Это как прогноз погоды... Сказать что будет и так и эдак, а потом когда что-то всё равно случится, сказать - ну вот!... мы же предупреждали...!

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Гость

11:50:22 18-06-2024

Куда выгоднее продавать средства в частных магазинах и аптеках от комаров, чем государству каждый год за счёт бюджета, обрабатывать территории от клещей и комаров, как это было в СССР, или выращивать кого-то там а потом ещё скрещивать...!

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Гость

11:52:33 18-06-2024

У вас просто после кавида, не должна быть такая хорошая память! Зачем вы помните, что она говорила чуть раньше!? А?

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Любовь

12:57:53 18-06-2024

А потравить-то нельзя? Дорого? Или "зеленые" хуже комаров кусаются?

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Гость

13:09:38 18-06-2024

энтомолог Людмила Комарова - быстро переобулась, а чуть больше недельки назад утверждала, что из за холодов личинки замерзли, и комаров не будет.
Отличный специалист, круче чем предсказатели погоды...

Когда разгонят всех этих бездарных личностей?!

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Гость

19:54:20 23-06-2024

Ученая, а не ученый. Это же женщина!

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