Целые полчища. Энтомолог рассказала, что комаров на Алтае станет еще больше
Численность кровососов в ближайшие две недели продолжит расти
18 июня 2024, 06:35, ИА Амител
Полчища комаров атаковали Алтайский край: от укусов кровососущих страдают как люди, так и животные. Однако в скором времени ситуация только усугубится, отмечает доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова. Когда ждать пика нашествия и какие факторы могут исправить ситуацию, в материале amic.ru.
Причины комариного "апокалипсиса"
Вторая волна паводка и обильные дожди в Алтайском крае способствовали образованию множества мелких водоемов. Кроме того, в частном секторе на каждом участке стоят емкости с водой. В жаркую погоду вся эта вода хорошо прогревается, а это идеальная среда для выведения нового комариного потомства. Одна самка, которой удалось напиться крови, откладывает 150-200 яиц, рассказывает ученый. Больше половины из них в итоге превращаются в комаров. А через пару дней комариха снова готова к спариванию: за свою жизнь длиною в две недели она может дать потомство четыре-пять раз.
"При высокой температуре комар развивается быстро – всего несколько суток, поэтому популяция комаров продолжит расти. Выплод происходит в самых различных местах с водой – лужах, бочках и других емкостях. Кроме того, сейчас регулярно льют обильные дожди и количество луж только увеличивается, а в них самки комаров активно откладывают новое потомство", – отмечает Людмила Комарова.
Когда комаров станет меньше?
В ближайшие две недели характер погоды, если верить прогнозу, существенно не изменится, поэтому полчища комаров только будут расти. Пик их нашествия энтомолог прогнозирует на 7-10 июля.
Снизить популяцию кровососущих могли бы лягушки, но их в регионе становится все меньше. Сокращается численность и стрекоз, для которых комары являются любимым лакомством.
"Численность комаров только растет и они встречаются не только на улице или в лесу, их много в многоэтажках, в подъездах, в подвалах. Самое удивительное, что у нас стало очень мало лягушек. В это время они обычно уже "поют", а в этом году я их почти не слышу. Надежда на стрекоз, но они поднимутся только в июле. Однако и этих насекомых у нас год от года становится меньше", – делится наблюдениями ученый.
Поэтому закупаемся репеллентами – в ближайшее время выйти на прогулку вечером или поработать на участке не получится. На даче можно провести обработку жидкими инсектицидами все возможные места посадки насекомых – забор, стены зданий, но они будут действовать до первого дождя.
07:25:09 18-06-2024
Нормально, а совсем недавно говорила, что комаров не будет.
08:25:35 18-06-2024
Комарова, это засланец комаров!
Это их агент! Усыпляет нашу бдительность...
08:26:54 18-06-2024
В США чтобы снизить популяцию мух, которые вредят животным, искусственно начали разводить мух, но перед выпуском на волю облучали радиацией, после чего мухи становились стерильными. С ними спаривались дикие мухи, но потомство от стерильных мух естественно не получалось. Так поголовье мух от года к году становилось все меньше. Я к чему, может как-то искусственно можно разводить стрекоз? Выпускать на волю, а те бы жрали комаров тоннами.
08:34:58 18-06-2024
а еще не пик что ли?
09:47:39 18-06-2024
А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в майские холода и комаров будет мало ? И эти люди ведь тоже получают ЗП, только непонятно за что, создают видимость работы.
11:23:00 18-06-2024
Гость (09:47:39 18-06-2024) А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в... Так Комарова и вещала)))
12:09:04 18-06-2024
Гость (09:47:39 18-06-2024) А кто-то из них же недавно только вещал что они повымерзли в... так она же и вещала))
10:08:56 18-06-2024
Сначала говорила, что будет много: https://www.amic.ru/news/entomolog-rasskazala-zhdet-li-altayskiy-kray-komarinyy-apokalipsis-letom-2024-goda-542248
Потом сказала, что все повымирали и у них уже нет шансов расплодиться: https://www.amic.ru/news/komary-pogibli-v-altayskom-krae-iz-za-zatyazhnyh-dozhdey-i-holodov-543680
Теперь, когда уже очевидно, что их тьма - очередной прогноз.
11:08:29 18-06-2024
Да те то вымерзли, а это новые, а так то было б еще больше
11:54:07 18-06-2024
Гость (11:08:29 18-06-2024) Да те то вымерзли, а это новые, а так то было б еще больше ... Нет нет, это как раз те которые не замерзли! Я вчера несколько комаров видел, в шубах и шапках...
11:47:47 18-06-2024
Это как прогноз погоды... Сказать что будет и так и эдак, а потом когда что-то всё равно случится, сказать - ну вот!... мы же предупреждали...!
11:50:22 18-06-2024
Куда выгоднее продавать средства в частных магазинах и аптеках от комаров, чем государству каждый год за счёт бюджета, обрабатывать территории от клещей и комаров, как это было в СССР, или выращивать кого-то там а потом ещё скрещивать...!
11:52:33 18-06-2024
У вас просто после кавида, не должна быть такая хорошая память! Зачем вы помните, что она говорила чуть раньше!? А?
12:57:53 18-06-2024
А потравить-то нельзя? Дорого? Или "зеленые" хуже комаров кусаются?
13:09:38 18-06-2024
энтомолог Людмила Комарова - быстро переобулась, а чуть больше недельки назад утверждала, что из за холодов личинки замерзли, и комаров не будет.
Отличный специалист, круче чем предсказатели погоды...
Когда разгонят всех этих бездарных личностей?!
19:54:20 23-06-2024
Ученая, а не ученый. Это же женщина!