С любовью к поэту. Фоторепортаж с финального дня фестиваля Роберта Рождественского

На сцену вышла дочь поэта, губернатор Виктор Томенко, артист Дмитрий Певцов и другие

30 июня 2024, 11:50, ИА Амител

Финальный день Рождественских чтений / Фото: Евгения Савина

29 июня в селе Косиха состоялся финальный и самый яркий день Рождественских чтений. В музее на родине поэта состоялась презентация книги его младшей дочери Ксении – "Роберт Рождественский: чужой билет". После, в березовой роще, которую ласково называют Яром Любви, проходили народные гулянья, мастер-классы и дегустации блюд, а на мероприятии выступили губернатор Виктор Томенко, актер Дмитрий Певцов и другие.

Показываем, как прошел финал фестиваля имени Роберта Рождественского в этом году.