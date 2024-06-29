Дмитрий Певцов выступил на фестивале Роберта Рождественского в Алтайском крае
Мероприятие проходило в селе Косиха
29 июня 2024, 19:15, ИА Амител
Певец Дмитрий Певцов вечером 29 июня выступил на фестивале Роберта Рождественского в селе Косиха, передает корреспондент amic.ru.
Народный артист России вышел на сцену в черных брюках и белой рубашке и исполнил несколько хитов. Наблюдали за выступлением сотни человек.
Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходит в Алтайском крае с 27 по 30 июня. Основная часть праздника 29-го числа переместилась в Косиху. Гостей на этот раз в селе оказалось меньше, чем обычно.
20:50:20 29-06-2024
Ну перепевками Советских песен большого таланта не надо. Аллу попробуй повторить.
02:36:00 30-06-2024
Интересовался погодой, а тут (20:50:20 29-06-2024) Ну перепевками Советских песен большого таланта не надо. Алл... Какую Аллу? Михееву? Вот только про Пугачиху не надо рот открывать. Не надо здесь больше пугачевщины.
22:08:22 29-06-2024
Вот это новость! Да не может быть! Такое событие! К туземцам приехал белый человек! Кстати, а это кто такой?
15:37:54 30-06-2024
Событие, однако. Вот удивили.