Дмитрий Певцов выступил на фестивале Роберта Рождественского в Алтайском крае

Мероприятие проходило в селе Косиха

29 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Певец Дмитрий Певцов вечером 29 июня выступил на фестивале Роберта Рождественского в селе Косиха, передает корреспондент amic.ru.

Народный артист России вышел на сцену в черных брюках и белой рубашке и исполнил несколько хитов. Наблюдали за выступлением сотни человек.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходит в Алтайском крае с 27 по 30 июня. Основная часть праздника 29-го числа переместилась в Косиху. Гостей на этот раз в селе оказалось меньше, чем обычно.