Как выглядит проспект Красноармейский в Барнауле после перекрытия. Фото
Проезд организован по четной стороне улицы
02 июля 2024, 17:35, ИА Амител
Перекрытие проспекта Красноармейского в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле перекрыли часть проспекта Красноармейского для ремонта. На этом отрезке дороги расположен канализационный коллектор и трубопровод, которым требуется реконструкция. С 1 июля по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной. На четной стороне работы будут идти с 5 по 15 августа.
Показываем, как теперь выглядит проспект Красноармейский. А как будут ходить автобусы и трамваи – читайте в статье amic.ru.
20:52:58 02-07-2024
Улицу Папанинцев поберегите. Под ней тоже коллектор. Она за два дня нового движения "устала".
Пустите обход по Молодёжной, там коллектор под тротуаром.
22:01:06 02-07-2024
На остановках нет информации люди сидят ждут и нет обозначения новых остановок
10:26:16 03-07-2024
Можно было Челюскинцев все полосы открыть пока ремонт идет
10:55:39 03-07-2024
кошмар конечно, центральную магистраль закрывать на месяц.