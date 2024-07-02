Как выглядит проспект Красноармейский в Барнауле после перекрытия. Фото

Проезд организован по четной стороне улицы

02 июля 2024, 17:35, ИА Амител

Перекрытие проспекта Красноармейского в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле перекрыли часть проспекта Красноармейского для ремонта. На этом отрезке дороги расположен канализационный коллектор и трубопровод, которым требуется реконструкция. С 1 июля по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной. На четной стороне работы будут идти с 5 по 15 августа.

Показываем, как теперь выглядит проспект Красноармейский. А как будут ходить автобусы и трамваи – читайте в статье amic.ru.