В Барнауле обнаружили слив нечистот в протоку Оби
Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин
10 июля 2024, 15:30, ИА Амител
Купание в протоке Оби за крупным строительным гипермаркетом на въезде в Барнаул может грозить горожанам кишечными заболеваниями и аллергическими реакциями, сообщил "Толку" заведующий лабораторией водной экологии института водных и экологических проблем Владимир Кириллов.
В этом месте обнаружили подозрительные колодцы со зловонными нечистотами, которые принадлежат торговому комплексу. Жидкости из них периодически стекают в реку, что может привести к загрязнению нижерасположенных участков и испортить качество питьевой воды, а также навредить здоровью купающихся поблизости.
"Если учесть, что человек, когда купается, волей-неволей прихлебывает до 150 мл воды, дальше вы сами знаете ответ на вопрос: купаться в грязной воде опасно для здоровья, просто потому что она неизвестного качества. А тем более рядом с канализационными сооружениями", – сказал Владимир Кириллов.
Ранее представители природоохранной прокуратуры выезжали на место, но нарушений не нашли. Эксперт Народного фронта Вячеслав Пермяков сообщил, что слив отходов присутствует в двух местах. Общественники повторно направили запрос в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Глава СКР Александр Бастрыкин также заинтересовался этой проблемой.
15:55:00 10-07-2024
Леруа НАТОвской стране принадлежит. Нужно рассматривать эту ситуацию как диверсию. И этим уже не старик Бастрыкин должен заниматься
12:18:04 11-07-2024
ой, можно подумать никто не знал об этих стоках.. Леруа их особо и не прятало никогда. На правобережке нет канализации поэтому все отходы жизнедеятельности заправок и магазинов сбрасываются в Водный мир и Обь.
12:31:48 11-07-2024
У нас и в черте города, пожалуйста, бойлерная по адресу Анатолия, 87. Несколько месяцев, как там плавает все то, что должно быть в канализации. Сейчас процесс прекращен и то после того, как жильцы все же достучались до администрации Центрального р-на и города. Бесхозные канализационные сети - это нормально? Водоканал не чистит - вернее просит 36 тыс за услугу. В течение нескольких месяцев чиновники не реагировали и только когда им указали, что есть законодательные акты в этом случае - чистить городу бесхозные сети за счет соответствующих городских денег. Тут же решился вопрос. Но вопрос до конца не решен - бойлерная до сих от нечисток не вычищена. А ведь отсюда не только горячая вода идет, а питьевую холодную воду получают : Анатолия, 87; Анатолия, 89. Никитина, 78, 84, 86 и 86А, а так же Ленина, 23 (Дом союзов) и гаражи Дома Союзов. Живете или работаете в этих домах, с осторожностью пользуйтесь водой....Так же надо отметить, что бойлерная находится в ужасном состояние и может ближайшую зиму не пережить...Бойлер течет и у него просто закончился "жизненный цикл". Тепловым сетям все без разницы, найди собственника помещения роллерной почему-то не получается. Кто-то собирает деньги и ничего не делает... Давно бы пора Прокуратуре заинтересоваться этими делишками...
13:14:36 11-07-2024
Теплообменник в бойлерной должны менять СГК. Это их имущество. Пишите в жилищную инспекцию, прокуратуру, везде пишите...
13:29:05 11-07-2024
Гость (13:14:36 11-07-2024) Теплообменник в бойлерной должны менять СГК. Это их имуществ... СГК - обычны монополист.... достучаться не возможно. Разморозят зимой, тогда и про них вспомнят. Смотришь и в городе ответственный найдется.