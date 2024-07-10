В Барнауле обнаружили слив нечистот в протоку Оби

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

10 июля 2024, 15:30, ИА Амител

Берег Оби на въезде в Барнаул / Кадр из видео: YouTube-канал телеканала "Толк"

Купание в протоке Оби за крупным строительным гипермаркетом на въезде в Барнаул может грозить горожанам кишечными заболеваниями и аллергическими реакциями, сообщил "Толку" заведующий лабораторией водной экологии института водных и экологических проблем Владимир Кириллов.

В этом месте обнаружили подозрительные колодцы со зловонными нечистотами, которые принадлежат торговому комплексу. Жидкости из них периодически стекают в реку, что может привести к загрязнению нижерасположенных участков и испортить качество питьевой воды, а также навредить здоровью купающихся поблизости.

"Если учесть, что человек, когда купается, волей-неволей прихлебывает до 150 мл воды, дальше вы сами знаете ответ на вопрос: купаться в грязной воде опасно для здоровья, просто потому что она неизвестного качества. А тем более рядом с канализационными сооружениями", – сказал Владимир Кириллов.

Ранее представители природоохранной прокуратуры выезжали на место, но нарушений не нашли. Эксперт Народного фронта Вячеслав Пермяков сообщил, что слив отходов присутствует в двух местах. Общественники повторно направили запрос в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Глава СКР Александр Бастрыкин также заинтересовался этой проблемой.