Экологи взяли пробы воды из Барнаулки из-за изменения цвета и мертвой рыбы

Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ

18 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Река Барнаулка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из реки Барнаулки взяли пробы воды после жалоб на мертвую рыбу и воду темно-желтого цвета, сообщили в Минприроды Алтайского края.

Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и затем сделают заключение.

Также информацию о возможном загрязнении направили в Управление ветеринарии, отдел госконтроля и охраны водных биоресурсов и Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Специалисты этих ведомств также изучат ситуацию и примут меры.