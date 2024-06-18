Экологи взяли пробы воды из Барнаулки из-за изменения цвета и мертвой рыбы
Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ
18 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Река Барнаулка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Из реки Барнаулки взяли пробы воды после жалоб на мертвую рыбу и воду темно-желтого цвета, сообщили в Минприроды Алтайского края.
Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и затем сделают заключение.
Также информацию о возможном загрязнении направили в Управление ветеринарии, отдел госконтроля и охраны водных биоресурсов и Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Специалисты этих ведомств также изучат ситуацию и примут меры.
08:49:21 18-06-2024
Кто то умышленно с производства не в первый раз сливает такое, и ни кому за это ничего не было, кроме штрафиков