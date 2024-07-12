Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

По словам Романа Вильфанда, речь идет как о планете в целом, так и о Северном полушарии

12 июля 2024, 13:03, ИА Амител

Фонтан / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось", – цитирует его РИА Новости.

Эль-Ниньо – климатическое явление, характеризующееся аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, что оказывает значительное влияние на климат всей планеты.

Ранее Вильфанд сказал, что Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, но его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.