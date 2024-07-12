Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
По словам Романа Вильфанда, речь идет как о планете в целом, так и о Северном полушарии
12 июля 2024, 13:03, ИА Амител
Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось", – цитирует его РИА Новости.
Эль-Ниньо – климатическое явление, характеризующееся аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, что оказывает значительное влияние на климат всей планеты.
Ранее Вильфанд сказал, что Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, но его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.
13:09:47 12-07-2024
Ну какой жаркий июнь 24 ? Жара была 10 дней ! Да ! Самые жаркое пекло было в 2023 году. И июнь с 6 числа и июль. Даже ночью было 28. Народ убегал из города кто куда, все бросились ставить кондиционеры
13:26:55 12-07-2024
Гость (13:09:47 12-07-2024) Ну какой жаркий июнь 24 ? Жара была 10 дней ! Да ! Самые жар... Ваше субъективное мнение очень важно для нас)
14:47:52 12-07-2024
Гость (13:26:55 12-07-2024) Ваше субъективное мнение очень важно для нас)... Уважаемый господин Вильфанд, можно подумать, Ваше мнение объективно)
22:18:54 12-07-2024
Гость (13:09:47 12-07-2024) Ну какой жаркий июнь 24 ? Жара была 10 дней ! Да ! Самые жар... Ночью 28? По Кельвину?