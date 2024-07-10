Экстремальная жара выше 35 градусов снова нагрянет в Алтайский край
Высокие температуры ожидаются с 11 по 19 июля
10 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Отдых на пляже / Фото: unsplash.com
Жаркая погода до 35 градусов и выше установится в Алтайском крае с 11 по 19 июля, предупреждают в региональном МЧС.
"С 11 по 19 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, местами сильная жара +35°С и выше", – говорится в сообщении.
В ведомстве призывают по возможности находиться в тени и сократить пребывание под открытым солнцем. Также надо пить больше воды, надевать светлую одежду и – обязательно – головной убор.
Осторожнее стоит быть и на водоемах. "Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Пользуйтесь защитным кремом. Не употребляйте спиртное", – отмечают спасатели.
16:37:20 10-07-2024
Тяжко, конечно, в жару, но лето-есть лето. В Алтайском крае мягкого комфортного лета не бывает. У нас либо жара аномальная, либо дожди ливневые. Помню, один год как-то было холодное лето. В кофтах, ветровках ходили. Ветер ледяной даже в солнечную погоду дул. И нам не понравилось! Так что пусть лучше будет жара, чем холод. Главное, поберечься, как предупреждают спасатели и ведомство.
18:09:00 10-07-2024
Достала эта адская жара
18:20:14 10-07-2024
странно не вижу ниодного прогноза где было-бы +35 С. Вы откуда эти пугалки берете? То бури магнитные то "выше 35"
23:28:39 10-07-2024
Гость (18:20:14 10-07-2024) странно не вижу ниодного прогноза где было-бы +35 С. Вы отку... А куда вы смотрите? Где есть прогноз по всему краю? А это почти 170 тысяч квадратных километров...
18:49:42 10-07-2024
На фиг она нужна , та жара. Всем тяжело от нее. Растения все горят, сохнут. К концу августа уж листьев не будет. Животным , людям- всем тяжело. В прохладу можно накинуть ветровочку, кофточку. А в жару никак не спасешься. Пусть лучше прохлада. А на работе как людям? В цехах жарища. В магазинах не везде кондмционеры. Все задыхаются. Хоть бы стало прохладно.)
09:09:49 11-07-2024
Сейчас +25+27 днем. Где жара-то? Это в июне было +36.
14:19:40 11-07-2024
Гость (09:09:49 11-07-2024) Сейчас +25+27 днем. Где жара-то? Это в июне было +36.... В понедельник по прогнозу +31