Экстремальная жара выше 35 градусов снова нагрянет в Алтайский край

Высокие температуры ожидаются с 11 по 19 июля

10 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Жаркая погода до 35 градусов и выше установится в Алтайском крае с 11 по 19 июля, предупреждают в региональном МЧС.

"С 11 по 19 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, местами сильная жара +35°С и выше", – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают по возможности находиться в тени и сократить пребывание под открытым солнцем. Также надо пить больше воды, надевать светлую одежду и – обязательно – головной убор.

Осторожнее стоит быть и на водоемах. "Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Пользуйтесь защитным кремом. Не употребляйте спиртное", – отмечают спасатели.