Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В регионе возможно увеличение количества возгораний

15 июля 2024, 15:25, ИА Амител

Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность из-за жаркой сухой погоды ожидается в Алтайском крае с 16 по 19 июля, предупредили в региональном МЧС.

В частности, 16-го числа 4-й класс горимости прогнозируется в Кулундинском и Угловском районах.

Спасатели напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

В регионе с 11 по 19 июля действует штормовое предупреждение: ожидается жара до +35 градусов и выше.

В МЧС призывали по возможности сократить пребывание под открытым солнцем и быть осторожнее на водоемах.

15-го числа температура воздуха в регионе составит до +34 градусов. Преимущественно без осадков. В Барнауле ожидается до +32.