Опасных погодных явлений в России станет больше
Каждое лето также будет становиться все жарче, утверждает Роман Вильфанд
12 июля 2024, 15:31, ИА Амител
Период интенсивной жары в России с годами станет больше, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, когда температура в теплый сезон превышает норму на 5 градусов более пяти дней, то это "очень опасная ситуация".
"По всем расчетам исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться", – цитирует Вильфанда ТАСС.
При этом из-за потепления станет больше и других опасных погодных явлений. Только за последние 25 лет их число выросло вдвое, добавил метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений.
15:38:20 12-07-2024
а почему такая катаклизма вильфанд не открыл?
ведь еще к.прутков говорил: зри в корень!
и вот зря в корень вильфанда скажу так - Матушке-Земле надоели эти сакарашки - океан загадили, ядрен-батоны испытывают, ионосферу даже покоцали.
шевельнется она чуточку - и снова будет тишь и гладь.
без этих, двуногих безрогих.
13:44:33 13-07-2024
Мусик (15:38:20 12-07-2024) а почему такая катаклизма вильфанд не открыл?ведь еще к.... ...все перечисленное + прецессия земной оси.
19:20:05 12-07-2024
20 лет назад я сказал-30-35годы начнутся страшные катаклизмы
Человечество исчезнет
22:43:01 13-07-2024
Андрей (19:20:05 12-07-2024) 20 лет назад я сказал-30-35годы начнутся страшные катаклизмы... Это произойдёт через 200 лет.