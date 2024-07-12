Опасных погодных явлений в России станет больше

Каждое лето также будет становиться все жарче, утверждает Роман Вильфанд

12 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Торнадо / Источник фото: unsplash.com

Период интенсивной жары в России с годами станет больше, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, когда температура в теплый сезон превышает норму на 5 градусов более пяти дней, то это "очень опасная ситуация".

"По всем расчетам исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться", – цитирует Вильфанда ТАСС.

При этом из-за потепления станет больше и других опасных погодных явлений. Только за последние 25 лет их число выросло вдвое, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений.