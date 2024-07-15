Мужчина утонул во время купания на диком пляже в Алтайском крае
Инцидент случился в Шелаболихинском районе
15 июля 2024, 15:30, ИА Амител
Предупреждающий знак / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина утонул во время купания на диком пляже в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился 15 июля на озере Клининском.
При каких обстоятельствах произошла трагедия, не уточняется.
Жителей края призвали не купаться в неположенных местах, не пить спиртное у воды и пристально следить за детьми.
16:10:32 15-07-2024
Уже которую неделю заголовки о том как люди тонут на "диких" пляжах. Где вроде как и купаться нельзя и небезопасно и акцентируют на этом внимание. А теперь собственно вопрос: интересно в Шелаболихинском да и любом другом районе края, есть специально оборудованные пляжи, где люди могут достаточно безопасно искупаться и отдохнуть? Или так и будем каждый раз писать про дикие пляжи и безответственных утонувших?
20:08:43 15-07-2024
В каждом селе или деревне, где рядом есть водоем - есть "свой" пляж, . Нереально обустроить 200-300 пляжей в небольших населенных пунктах. Просто в таких местах ответственность больше ложится на самих купающихся. МЧС желательно, проверить дно, чтобы не было ям, торчащих бревен или иных предметов под водой. И назовите их относительно безопасными пляжами. А вместо этого МЧС только запрещает. С таким же успехом можно не крыши ремонтировать, а запрещать ходить под ними, чтобы кирпич на голову не упал.