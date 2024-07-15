Мужчина утонул во время купания на диком пляже в Алтайском крае

Инцидент случился в Шелаболихинском районе

15 июля 2024, 15:30, ИА Амител

Предупреждающий знак / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина утонул во время купания на диком пляже в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился 15 июля на озере Клининском.

При каких обстоятельствах произошла трагедия, не уточняется.

Жителей края призвали не купаться в неположенных местах, не пить спиртное у воды и пристально следить за детьми.