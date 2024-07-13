Женщина утонула во время купания на диком пляже под Бийском
Тело погибшей доставали водолазы
13 июля 2024, 17:00, ИА Амител
Водолаз / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Женщина утонула вблизи поселка Чуйского в Бийском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Тело погибшей из воды извлекли водолазы службы спасения.
Женщина отдыхала на диком пляже, хотя всего в трех с половиной километрах расположен официально предназначенный для этого берег.
Жителей региона призвали не купаться в неположенных местах, не пить спиртное у воды и пристально следить за детьми.
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