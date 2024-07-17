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Виктор Томенко проведет прямую линию 31 июля. Как задать вопрос губернатору?

Эфир с губернатором Алтайского края продлится один час

17 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет в соцсетях прямую линию 31 июля. Трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.

"Буду отвечать на вопросы в прямом эфире, а также на те, которые поступят за ближайшие пару недель. Начинаю собирать их сегодня", – написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, вопросы, на которые он не успеет ответить в прямом эфире, позже разберет с коллегами в краевом правительстве.

Как задать вопрос губернатору уже сейчас?

Это можно сделать тремя способами:

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2024

Комментарии 16

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Кокорина Маргарита Васильевна

12:10:27 17-07-2024

Где ссылка на ОК?

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Вопрос

12:11:28 17-07-2024

Когда в городе будет наведён порядок?

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Гость

12:21:42 17-07-2024

А если В. Томенко заблокировал доступ в ВК к вопросам ?

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Гость

12:56:45 17-07-2024

А традиционные, нормальные человеческие способы коммуницирования с аудиторией В. Томенко использовать западло? Даже В.В. Путину способов задать вопрос было больше, в том числе, и по телефону, а не через запрещённый всё ещё Телеграм.

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Мусик

12:57:49 17-07-2024

можно тут вопрос задать?

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Гость

13:05:32 17-07-2024

Мусик (12:57:49 17-07-2024) можно тут вопрос задать?... Задавайте. Всё равно всем похрену. Ничего в Крае не меняется в лучшую сторону, и не поменяется, пока коррупционеров настоящих не пересажают.

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Мусик

14:36:23 17-07-2024

Гость (13:05:32 17-07-2024) Задавайте. Всё равно всем похрену. Ничего в Крае не меняется... как пересажают - дайте знать.

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Гость

15:08:14 17-07-2024

Мусик (14:36:23 17-07-2024) как пересажают - дайте знать.... Я не доживу

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Мусик

16:56:48 17-07-2024

Гость (15:08:14 17-07-2024) Я не доживу... а вот я надеюсь дожить.
namaste!

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барнаул

13:21:34 17-07-2024

Когда он уедет в свой красноярск

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Гость

14:03:06 17-07-2024

А я наверное стал таким пессимистом что даже вопросов к нему нет. Надежд тут нет, слушать обещания великие планы, что вот вот просто невыносимо стало. Вот-вот это длится все время, и все время с энтузиазмом со всех сторон, а по факту только хуже.

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горожанин

15:08:55 17-07-2024

Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная почта?
а указано стразу три!!! вражеских соцсети!!! не подконтрольных нашему государству
особенно телеграмм
Это халатность или несоответствие служебному положению а???

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Гость

16:27:40 17-07-2024

горожанин (15:08:55 17-07-2024) Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная по... ВК - это сына Сергея Кириенко, официально к вражеским не относится.

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Гость

15:17:40 17-07-2024

горожанин (15:08:55 17-07-2024) Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная по... ОК и ВК вражеские? :DDD

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Гость

06:12:11 18-07-2024

Вступая на должность губернатора, Виктор Петрович сказал: "Так жить нельзя". Хочется спросить - а что изменилось?

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Гость

22:41:39 18-07-2024

Гость (06:12:11 18-07-2024) Вступая на должность губернатора, Виктор Петрович сказал: "Т... А про кого он так сказал , про себя или про жителей края ?

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