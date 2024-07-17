Виктор Томенко проведет прямую линию 31 июля. Как задать вопрос губернатору?

Эфир с губернатором Алтайского края продлится один час

17 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет в соцсетях прямую линию 31 июля. Трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.

"Буду отвечать на вопросы в прямом эфире, а также на те, которые поступят за ближайшие пару недель. Начинаю собирать их сегодня", – написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, вопросы, на которые он не успеет ответить в прямом эфире, позже разберет с коллегами в краевом правительстве.

Как задать вопрос губернатору уже сейчас?

Это можно сделать тремя способами: