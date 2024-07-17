Виктор Томенко проведет прямую линию 31 июля. Как задать вопрос губернатору?
Эфир с губернатором Алтайского края продлится один час
17 июля 2024, 10:40, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет в соцсетях прямую линию 31 июля. Трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.
"Буду отвечать на вопросы в прямом эфире, а также на те, которые поступят за ближайшие пару недель. Начинаю собирать их сегодня", – написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, вопросы, на которые он не успеет ответить в прямом эфире, позже разберет с коллегами в краевом правительстве.
Как задать вопрос губернатору уже сейчас?
Это можно сделать тремя способами:
- написать Виктору Томенко во "ВКонтакте";
- написать ему в "Одноклассниках";
- задать вопрос через бота в Telegram.
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12:10:27 17-07-2024
Где ссылка на ОК?
12:11:28 17-07-2024
Когда в городе будет наведён порядок?
12:21:42 17-07-2024
А если В. Томенко заблокировал доступ в ВК к вопросам ?
12:56:45 17-07-2024
А традиционные, нормальные человеческие способы коммуницирования с аудиторией В. Томенко использовать западло? Даже В.В. Путину способов задать вопрос было больше, в том числе, и по телефону, а не через запрещённый всё ещё Телеграм.
12:57:49 17-07-2024
можно тут вопрос задать?
13:05:32 17-07-2024
Мусик (12:57:49 17-07-2024) можно тут вопрос задать?... Задавайте. Всё равно всем похрену. Ничего в Крае не меняется в лучшую сторону, и не поменяется, пока коррупционеров настоящих не пересажают.
14:36:23 17-07-2024
Гость (13:05:32 17-07-2024) Задавайте. Всё равно всем похрену. Ничего в Крае не меняется... как пересажают - дайте знать.
15:08:14 17-07-2024
Мусик (14:36:23 17-07-2024) как пересажают - дайте знать.... Я не доживу
16:56:48 17-07-2024
Гость (15:08:14 17-07-2024) Я не доживу... а вот я надеюсь дожить.
namaste!
13:21:34 17-07-2024
Когда он уедет в свой красноярск
14:03:06 17-07-2024
А я наверное стал таким пессимистом что даже вопросов к нему нет. Надежд тут нет, слушать обещания великие планы, что вот вот просто невыносимо стало. Вот-вот это длится все время, и все время с энтузиазмом со всех сторон, а по факту только хуже.
15:08:55 17-07-2024
Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная почта?
а указано стразу три!!! вражеских соцсети!!! не подконтрольных нашему государству
особенно телеграмм
Это халатность или несоответствие служебному положению а???
16:27:40 17-07-2024
горожанин (15:08:55 17-07-2024) Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная по... ВК - это сына Сергея Кириенко, официально к вражеским не относится.
15:17:40 17-07-2024
горожанин (15:08:55 17-07-2024) Сразу вопрос. Почему не задействована обычная электронная по... ОК и ВК вражеские? :DDD
06:12:11 18-07-2024
Вступая на должность губернатора, Виктор Петрович сказал: "Так жить нельзя". Хочется спросить - а что изменилось?
22:41:39 18-07-2024
Гость (06:12:11 18-07-2024) Вступая на должность губернатора, Виктор Петрович сказал: "Т... А про кого он так сказал , про себя или про жителей края ?