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Губернатор Томенко задумался о проведении прямых эфиров с жителями в соцсетях

Сейчас такая практика распространена в нескольких российских регионах

14 мая 2024, 09:20, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков
Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о готовности увеличить количество ежегодно проводимых в регионе прямых линий. Он также анонсировал возможную организацию прямых эфиров в социальных сетях. Об этом глава региона заявил в большом интервью "Атмосфере". 

Томенко рассказал, что видит в таких форматах общения с жителями только плюсы.

"‎Прямая линия важна с точки зрения сбора вопросов и их обработки. Их поступают тысячи. В 2023 году было 8,5 тысячи вопросов. Даже если прямая линия два-три часа, есть возможность ответить всего на 20-30 вопросов. Поэтому отработка всех обращений, которые поступили, учет их в дальнейшей работе при выстраивании среднесрочных и долгосрочных планов – это очень важная составляющая. Я готов и два раза и, может даже больше, выходить на прямую линию и на похожие форматы", – отметил Томенко.

По словам губернатора, прямые линии сложны в организации, а потому "их не стоит делать больше двух раз в год".

Виктор Томенко также сообщил, что готов попробовать новый формат общения с жителями региона. 

"Мои коллеги-губернаторы проводят прямые эфиры в социальных сетях. Думаю, нужно попробовать", – сообщил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

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НОВОСТИПолитика


 

Губернаторы Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

09:38:29 14-05-2024

Передумай Виктор. Ой передумай.

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Гость

10:16:07 14-05-2024

Лучше ежемесячно, и мэров заставить

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