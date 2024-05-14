Губернатор Томенко задумался о проведении прямых эфиров с жителями в соцсетях
Сейчас такая практика распространена в нескольких российских регионах
14 мая 2024, 09:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о готовности увеличить количество ежегодно проводимых в регионе прямых линий. Он также анонсировал возможную организацию прямых эфиров в социальных сетях. Об этом глава региона заявил в большом интервью "Атмосфере".
Томенко рассказал, что видит в таких форматах общения с жителями только плюсы.
"Прямая линия важна с точки зрения сбора вопросов и их обработки. Их поступают тысячи. В 2023 году было 8,5 тысячи вопросов. Даже если прямая линия два-три часа, есть возможность ответить всего на 20-30 вопросов. Поэтому отработка всех обращений, которые поступили, учет их в дальнейшей работе при выстраивании среднесрочных и долгосрочных планов – это очень важная составляющая. Я готов и два раза и, может даже больше, выходить на прямую линию и на похожие форматы", – отметил Томенко.
По словам губернатора, прямые линии сложны в организации, а потому "их не стоит делать больше двух раз в год".
Виктор Томенко также сообщил, что готов попробовать новый формат общения с жителями региона.
"Мои коллеги-губернаторы проводят прямые эфиры в социальных сетях. Думаю, нужно попробовать", – сообщил губернатор.
09:38:29 14-05-2024
Передумай Виктор. Ой передумай.
10:16:07 14-05-2024
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