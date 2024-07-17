Мотоциклист из Новосибирской области пострадал в ДТП на Алтае

Мужчину госпитализировали

17 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай в результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 16 июля около 15:20 часов вблизи села Улита.



31-летний житель Новосибирской области за рулем байка Yamaha FZ6 не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчину госпитализировали.

В отношении сибиряка возбудили административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.