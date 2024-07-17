Мотоциклист из Новосибирской области пострадал в ДТП на Алтае
Мужчину госпитализировали
17 июля 2024, 16:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Онгудайском районе Республики Алтай в результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Авария случилась 16 июля около 15:20 часов вблизи села Улита.
31-летний житель Новосибирской области за рулем байка Yamaha FZ6 не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчину госпитализировали.
В отношении сибиряка возбудили административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.
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