Авария с участием скутера произошла на Красноармейском

Водитель "Тойоты" повернул направо из крайнего левого ряда

16 июля 2024, 17:15, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидент Барнаул

Авария с участием водителя скутера произошла на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водитель "Тойоты" из крайнего левого ряда через полосы начал поворачивать направо. В это время по крайней правой полосе ехал водитель скутера, который не успел вовремя остановиться и врезался во внедорожник.

Подробной информации о состоянии пострадавшего нет.



