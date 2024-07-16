Авария с участием скутера произошла на Красноармейском
Водитель "Тойоты" повернул направо из крайнего левого ряда
16 июля 2024, 17:15, ИА Амител
Фото с места аварии / Инцидент Барнаул
Авария с участием водителя скутера произошла на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Водитель "Тойоты" из крайнего левого ряда через полосы начал поворачивать направо. В это время по крайней правой полосе ехал водитель скутера, который не успел вовремя остановиться и врезался во внедорожник.
Подробной информации о состоянии пострадавшего нет.
18:06:42 16-07-2024
Во попал хозяин крузака , пусть теперь ждёт крутых друзей скутериста, оставят без штанов. 😡
19:44:16 16-07-2024
Ну почему нет подробной информации о состоянии пострадавшего? А то так жаль крузакавода, у него поди инкфарт микарда от вмятин...