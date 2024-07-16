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Авария с участием скутера произошла на Красноармейском

Водитель "Тойоты" повернул направо из крайнего левого ряда

16 июля 2024, 17:15, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидент Барнаул
Фото с места аварии / Инцидент Барнаул

Авария с участием водителя скутера произошла на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водитель "Тойоты" из крайнего левого ряда через полосы начал поворачивать направо. В это время по крайней правой полосе ехал водитель скутера, который не успел вовремя остановиться и врезался во внедорожник.

Подробной информации о состоянии пострадавшего нет.


 

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Сергей

18:06:42 16-07-2024

Во попал хозяин крузака , пусть теперь ждёт крутых друзей скутериста, оставят без штанов. 😡

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Соблюдатель правил

19:44:16 16-07-2024

Ну почему нет подробной информации о состоянии пострадавшего? А то так жаль крузакавода, у него поди инкфарт микарда от вмятин...

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