Следователи возбудили дело из-за исчезновения мужчины в кепке с надписью "Алтай"

Местонахождение пропавшего неизвестно с 28 мая

17 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Пропавший / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело из-за исчезновения 64-летнего мужчины по фамилии Штанаков, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

По предварительным данным, 28 мая около 23:30 мужчина ушел из дома по переулку Гардинному в сторону своего дома по улице Дорожной, однако в жилище горожанин не вернулся, а его местонахождение до сих пор неизвестно.

В связи с тем, что пропавшего не могут найти уже долгое время, следствие полагает, что исчезновение может носить криминальный характер.

Также в ведомстве рассказали о приметах мужчины. На вид он среднего роста и телосложения, есть залысина, а на его руках выше запястья могут быть пятна в виде кровоподтеков из-за заболевания. В последний раз его видели в синих джинсовой куртке и брюках, зеленой футболке, летних коричневых туфлях и кепке с надписью "Алтай".

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого либо об обстоятельствах его исчезновения, просьба незамедлительно сообщить в СО по городу Горно-Алтайску СУ СК России по Республике Алтай по адресу: 649006, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 79, а также по телефону 8-913-999-9072 (оперативному дежурному следственного управления) или 8-913-999-9216 (дежурному следователю городского следственного отдела); либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (38822) 92500 в ОМВД России по городу Горно-Алтайску", – отметили в СК.