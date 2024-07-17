В Алтайском крае почти месяц не могут найти пропавшего жителя Угловского района

Следователи возбудили дело об убийстве

17 июля 2024, 09:35, ИА Амител

Пропавший / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае ищут 58-летнего Алексея Шашина из села Павловка Угловского района, местонахождение которого неизвестно с 23 июня.

Как сообщили в СУ СКР по региону, по факту исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На вид мужчине 50-60 лет, рост 172 см. Он плотного телосложения, волосы седые, глаза – карие. Особые приметы: на левой руке татуировка в виде буквы "Г", на правой – татуировка в виде щита с крестом. В последний раз его видели в серой спортивной одежде, при себе была поясная сумка.

Всех, кто знает что-либо о разыскиваемом, просят сообщить об этом по телефонам: +7 (38557) 9-10-45; 91-0-63 или 02.