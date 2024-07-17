В Алтайском крае погиб 9-летний мальчик во время катания на лошади

Следователи возбудили уголовное дело

17 июля 2024, 14:44, ИА Амител

Лошадь / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском районе погиб девятилетний мальчик во время езды на лошади, сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК Алтайского края.

Трагедия случилась 16 июля. Животновод местного предприятия посадил племянника на лошадь, но во время движения она сбросила ребенка на землю, а его нога застряла в стремени. От полученных травм мальчик скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также по поручению прокурора Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.