На Алтае спасли туриста, который посреди ночи сорвался со скалы и повредил ногу

Инцидент произошел в Чемале

18 июля 2024, 13:41, ИА Амител

Пострадавший / Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли ночного путешественника, рассказали в телеграм-канале ведомства.

В ночь на 17 июля в 03:38 спасателям поступило сообщение, что в Чемале 21-летний житель Новосибирска сорвался со скалы, упал на береговую линию Катуни и повредил ноги. Самостоятельно выбраться он не мог.

Прибывшие огнеборцы с помощью спасверевки спустились по отвесной скале, зафиксировали пострадавшего, подняли его наверх и передали скорой.

Всего в спасательной операции участвовало четверо сотрудников МЧС.