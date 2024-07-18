На Алтае спасли туриста, который посреди ночи сорвался со скалы и повредил ногу
Инцидент произошел в Чемале
18 июля 2024, 13:41, ИА Амител
Пострадавший / Фото: МЧС Республики Алтай
В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли ночного путешественника, рассказали в телеграм-канале ведомства.
В ночь на 17 июля в 03:38 спасателям поступило сообщение, что в Чемале 21-летний житель Новосибирска сорвался со скалы, упал на береговую линию Катуни и повредил ноги. Самостоятельно выбраться он не мог.
Прибывшие огнеборцы с помощью спасверевки спустились по отвесной скале, зафиксировали пострадавшего, подняли его наверх и передали скорой.
Всего в спасательной операции участвовало четверо сотрудников МЧС.
13:57:46 18-07-2024
вещества?
14:44:06 18-07-2024
Наши люди в три часа ночи по скалам не лазят...
19:09:39 18-07-2024
Горец (14:44:06 18-07-2024) Наши люди в три часа ночи по скалам не лазят...... Новосибирцы лазят. На Алтае чудики неадекватные, как правило из Новосибирска.
16:33:56 18-07-2024
Синька зло