НОВОСТИПроисшествия

На Алтае спасли туриста, который посреди ночи сорвался со скалы и повредил ногу

Инцидент произошел в Чемале

18 июля 2024, 13:41, ИА Амител

Пострадавший / Фото: МЧС Республики Алтай
Пострадавший / Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли ночного путешественника, рассказали в телеграм-канале ведомства.

В ночь на 17 июля в 03:38 спасателям поступило сообщение, что в Чемале 21-летний житель Новосибирска сорвался со скалы, упал на береговую линию Катуни и повредил ноги. Самостоятельно выбраться он не мог.

Прибывшие огнеборцы с помощью спасверевки спустились по отвесной скале, зафиксировали пострадавшего, подняли его наверх и передали скорой.

Всего в спасательной операции участвовало четверо сотрудников МЧС.

спасение людей Республика Алтай

Комментарии 4

Avatar Picture
Мусик

13:57:46 18-07-2024

вещества?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горец

14:44:06 18-07-2024

Наши люди в три часа ночи по скалам не лазят...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:39 18-07-2024

Горец (14:44:06 18-07-2024) Наши люди в три часа ночи по скалам не лазят...... Новосибирцы лазят. На Алтае чудики неадекватные, как правило из Новосибирска.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
док

16:33:56 18-07-2024

Синька зло

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров