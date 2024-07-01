В Бийске сотрудники МЧС спасли десятерых человек при пожаре в многоэтажке
Пострадавших нет
01 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Эвакуация жильцов в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края
В Бийске произошел пожар в многоэтажке по улице Мухачева, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
На месте работали 23 специалиста. Они эвакуировали пятерых взрослых и пятерых детей и ликвидировали возгорание на площади около 10 "квадратов".
Никто не пострадал. В качестве предварительной причины возгорания называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
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