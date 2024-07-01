В Бийске сотрудники МЧС спасли десятерых человек при пожаре в многоэтажке

Пострадавших нет

01 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Эвакуация жильцов в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске произошел пожар в многоэтажке по улице Мухачева, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

На месте работали 23 специалиста. Они эвакуировали пятерых взрослых и пятерых детей и ликвидировали возгорание на площади около 10 "квадратов".

Никто не пострадал. В качестве предварительной причины возгорания называют нарушение правил монтажа электрооборудования.