Под овации и счастливые возгласы. Фоторепортаж с открытия Шукшинского кинофестиваля

В этом году его гостями стали режиссер Наталья Бондарчук, артистка Мария Бурляева и другие

23 июля 2024, 20:59, ИА Амител

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

23 июля в Барнауле у краевого театра драмы прошло открытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году его гостями стали режиссер Наталья Бондарчук, артистка Мария Бурляева, кинодраматург Владимир Грамматиков и другие. Посетил мероприятие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выступил перед собравшимися.

Фоторепортаж с красной дорожки и открытия кинофестиваля – в материале amic.ru.