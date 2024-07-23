Под овации и счастливые возгласы. Фоторепортаж с открытия Шукшинского кинофестиваля
В этом году его гостями стали режиссер Наталья Бондарчук, артистка Мария Бурляева и другие
23 июля 2024, 20:59, ИА Амител
Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
23 июля в Барнауле у краевого театра драмы прошло открытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году его гостями стали режиссер Наталья Бондарчук, артистка Мария Бурляева, кинодраматург Владимир Грамматиков и другие. Посетил мероприятие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выступил перед собравшимися.
Фоторепортаж с красной дорожки и открытия кинофестиваля – в материале amic.ru.
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21:55:36 23-07-2024
Нужно сказать, что для фестиваля было совершено невозможное, благодаря администрации. Улицу Шукшина с утра мыли с моющим средством машинами. А на Докучаева у дома Попова 64 удалось убрать стихийный рынок, который годами не может убрать администрация Ленинского района. Жаль правда, что завтра всё вернётся на свои места. Но это реальный праздник, для жителей Ленинского района
02:00:18 24-07-2024
Гость (21:55:36 23-07-2024) Нужно сказать, что для фестиваля было совершено невозможное,... И фонтан включили!!!
08:13:32 24-07-2024
Гость (21:55:36 23-07-2024) Нужно сказать, что для фестиваля было совершено невозможное,... Базар то зря разогнали там бабульки подешевле чем на Спартаке и других базарчиках торгуют. А вот басмачей гнать оттуда поганой метлой.
09:28:52 24-07-2024
Гость (08:13:32 24-07-2024) Базар то зря разогнали там бабульки подешевле чем на Спартак... Ни кто его не разгонял, они просто заняли места которые специально выделены бесплатно для пенсионеров. Почему торговля должна вестись на тротуаре? Вы видели как это выглядит в 20 часов когда все разошлись, а если ещё и ветер...
Жильцы дома круглый год любуются помойкой под окнами, которая к тому-же незаконна.
Там по мимо бабулек целые павильоны иностранных специалистов. А та же полиция просто игнорирует это , проезжая мимо.
А ведь это:
Торговля без образования юр лица .
Незаконная предпринимательская деятельность.
Торговля в неустановленных для этого местах и т.д
А всё это административные правонарушения, пресекать которые прямая задача полиции
09:11:18 24-07-2024
Гость (21:55:36 23-07-2024) Нужно сказать, что для фестиваля было совершено невозможное,...
А тебе надо чтобы все разогнали, раздолбали, разрушили и уничтожили? Да уж... Отвечать мне не надо, глупость уже надоело читать.
09:23:02 24-07-2024
Гость (09:11:18 24-07-2024) А тебе надо чтобы все разогнали, раздолбали, разрушили и... Есть определенные требования к продаже пищевых продуктов,есть места в которых разрешена торговля. Ни кто ни чего не разрушал, они просто переехали на 10 метров и заняли СПЕЦИАЛЬНО выделенные для этого прилавки, а не на грязных ящиках торговлю вели. Их ни кто от туда не гонит, вроде бы всё сделано, чтобы торговля была цивилизованной. Но администрация района и полиция не могут навести порядок, по-тому что не хотят
08:04:13 24-07-2024
как-то довелось побывать в Сростках не в праздничные дни....вся центральная улица в коровьих лепешках, кругом мусоровато, грязновато, тихо-тихо...на лавочках сидят бабульки в калошах на шерстяной носок и в теплых платках, ситцевых платьишках (лето, но платки теплые и носки?), дедки в затрапезных нарядах суетятся по хозяйству, молодежи не видать....а как только Шукшинские дни- все преображается ради встречи дорогих гостей...Это так характерно для Руси...так что теперь вот и Ленинский район раз в год будет прихорашиваться- плохо что ли
08:55:31 24-07-2024
тамара (08:04:13 24-07-2024) как-то довелось побывать в Сростках не в праздничные дни.......
Гости гостями,но и праздник нужен душе,праздник.Мы его долго ждем.
09:02:34 24-07-2024
тамара (08:04:13 24-07-2024) как-то довелось побывать в Сростках не в праздничные дни....... А вы дома всегда в вечернем наряде ходите? даже когда уборку делаете?
09:11:03 24-07-2024
Это ведь нормально, когда к встрече гостей готовятся, наводят порядок. Мы и дом свой для гостей тщательнее убираем. Зачем на этом акцентировать внимание?
10:13:02 24-07-2024
Кроме престарелой Ирины Алферова, никого не знаю. Возможно они и не ноунеймы, но видимо их известность для очень и очень ограниченного круга людей.
10:17:00 24-07-2024
Лео слегка опух, ему больше не наливать!
19:31:41 24-07-2024
Концерт в зале драмтеатра закончился раньше минут на пятнадцать, чем было запланировано, люди быстро стали расходиться, несмотря на то, что ведущие все еще что-то там говорили со сцены. Я, честно говоря, впервые смотрела шукшинский фестиваль. Не думала, что все настолько печально. Когда выступал Томенко, как -то даже жалко его стало. Ведь другой человек может встать и просто уйти с этих поминок( другое слово тут не подходит). А ему нельзя. Приходится сидеть и делать вид, что интересно. Кто программу составлял, того гнать надо в шею.
15:25:25 25-07-2024
Посмотрела в интернете Могила В Шукшина .Народ пишет не ухоженная .Родные .не забывайте ухаживать .