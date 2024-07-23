Мультики, писатели и кино. Как на Алтае пройдет фестиваль Шукшинские дни– 2024?
Всероссийский фестиваль стартует в Алтайском крае сегодня, 23 июля
23 июля 2024, 11:25, ИА Амител
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует в Алтайском крае сегодня, 23 июля. Основными площадками традиционно станут Барнаул, Бийск и родина Василия Шукшина – село Сростки. На Алтай в честь 95-летия Василия Макаровича приедут знаменитые актеры, режиссеры, писатели и даже мультипликаторы. В этом году праздник обещает быть особенно масштабным. Amic.ru рассказывает, как пройдет фестиваль в этом году.
Когда начнутся Шукшинские дни на Алтае?
Первые мероприятия Шукшинских дней на Алтае намечены уже на 20 и 22 июля, они пройдут еще до официального открытия фестиваля. Интересным обещает стать образовательный интенсив "Применение нейротехнологий в производстве кино и медиа". Его организуют в барнаульском Центре "Мой бизнес".
А 21 июля в 19 часов в Бийске (в молодежном центре "Родина") пройдет открытие конкурсной программы документального кино, в рамках которых гости фестиваля побывают на кинопоказах и встречах с кинематографистами.
Когда будет официальное открытие фестиваля?
Фестиваль официально откроется 23 июля. Непосредственно открытие Шукшинских дней начнется в Барнауле у памятника Шукшину в 13 часов, прийти туда могут все желающие. Там прозвучат отрывки из произведений нашего земляка, воспоминания о нем его соратников и гостей праздника. Будут выступать творческие коллективы.
А вот масштабную церемонию открытия счастливчики посмотрят уже в барнаульском театре драмы в 19 часов (билеты на нее уже распроданы). Ведущим церемонии будет Иван Шахназаров - сын кинорежиссёра Карена Шахназарова. За час до этого, в 18 часов, по красной дорожке на площадке перед театром драмы пройдут главные гости фестиваля. Посмотреть на них смогут все желающие.
Но 23 июля будет не только открытие фестиваля.
В театре драмы в 18:40 на втором этаже в фойе стартует выставка мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина "Шукшин и Мосфильм". Она будет работать на протяжении всех Шукшинских дней и даже после.
С 20:30 до 23:00 на площадке перед театром драмы будут идти кинопоказы. Здесь же состоится открытие конкурсной программы короткометражного кино. В 21 час покажут снятый на Алтае фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства". Зрители смогут сделать фото с "Леонардо Ди Каприо", роль которого исполнил двойник голливудской звезды Александр Ясень.
23 июля - день для любителей анимации. В 15 часов в концертном зале АГИК стартует внеконкурсная программа анимационного кино. А с 16:15 до 19 часов здесь же запланирован показ фильмов участников Открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест-2024".
Будут ли премьеры фильмов, которые еще никто не видел?
Да, в рамках фестиваля запланированы две крупные премьеры. 22 июля в 19 часов в кинотеатре "Мир" состоится премьера киноальманаха "Куча", который снимался в Барнауле. На мероприятии будет присутствовать съемочная группа. Билетов на показ уже нет. Они были разобраны за два часа, говорят организаторы.
А 23 июля в 21.00 в барнаульском кинотеатре "Мир" начнется показ фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня" (режиссер Владимир Грамматиков). Эту картину покажут большой публике впервые в России. В рамках премьеры пройдет встреча с режиссером и с исполнительницей главной роли Александрой Урсуляк. На этот фильм еще можно взять бесплатные билеты.
А еще какие фильмы покажут на кинофестивале и где их увидеть?
В основной программе полнометражного кино Шукшинского кинофестиваля оказалось 10 фильмов, а именно:
- "Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко (снимался на Алтае);
- "Длительные свидания" режиссера Георгия Лялина;
- "Командир" режиссеров Александра Гурьянова и Тимура Хвана;
- "Край надломленной луны" режиссера Светланы Самошиной;
- "Крецул" режиссера Александра Лихачева;
- "Мятежники" режиссера Владимира Аленикова;
- "Последняя цена" режиссера Наура Гармелии;
- "Суворовец 1944" режиссера Дениса Казанцева;
- "Тимир" режиссера Николая Корякина;
- "Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова.
Эти картины покажут в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионерн", "Премьера" и в бийском кинотеатре "Воскресенье". Расписание можно посмотреть на сайте Минкульта Алтайского края и сайте Шукшинского кинофестиваля.
Помимо художественных фильмов на кинофестивале предусмотрены номинации за короткометражное и документальное кино. Также есть спецпрограмма фильмов про СВО. Так, 24 июля в кинотеатре "Мир" представят фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" режиссера Макса Фадеева, продюсера Сергея Белоуса. Картина — о судьбе бойцов батальона "Сомали", штурмующих многоэтажки в первые дни боев за Мариуполь. Приобрести бесплатный электронный билет на показ фильма можно по ссылке.
Также в рамках спецпрограммы Шукшинского кинофестиваля будут представлены фильмы про СВО - "Отважные. Про любовь"; "Отважные. Мамы. Мобилизованные"; "Отважные. Сахалин. Регулярная армия".
Впервые на кинофестивале появится внеконкурсная программа анимационного кино. В Институте культуры на пр. Ленина, 66, в Барнауле покажут анимационные фильмы от студий "Союзмультфильм", "Мастер-фильм" и других.
Запланированы и мастер-классы. Так, 24 июля с 13:15 до 14:30 состоится мастер-класс по кукольной анимации от художника-постановщика анимационного кино Марины Курчевской.
Кто из звезд приедет на Шукшинский фестиваль?
Из актеров главными гостями фестиваля станут Ирина Алферова (известна по фильмам "Ночные забавы", "Хождение по мукам") и Наталья Бондарчук ("сыграла в лентах Солярис", "Звезда пленительного счастья") – дочь режиссера Сергея Бондарчука.
Также ждем актрис Марию Бурляеву ("Побег", "Григорий Р.") и Александру Урсуляк ("Время первых", "Библиотекарь"), музыкантов Кристину Дзейтову и Елену Фролову.
А в составе жюри кинофестиваля - режиссер Ильдар Ягафаров (режиссер первого татарского игрового фильма и руководитель студии "Татфильм"), оператор Алишер Хамидходжаев и другие кинематографисты.
Приедет на Алтай и съемочная группа фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня".
На Алтай приедет также режиссер нескольких фильмов из серии "Три богатыря" Константин Феоктистов, председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсер мультсериала "Смешарики" Александр Герасимов, а также художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская.
В этом году фестиваль посетят актриса и дочь писателя Василия Шукшина - Мария Шукшина (сыграла в фильмах "Похороните меня за плинтусом", "Утомленные солнцем 2: Предстояние") с сыном. Они побываю на церемонии закрытия Шукшинских дней на горе Пикет.
Кроме того, на Алтай приедут писатель Михаил Тарковский, фантаст и автор цикла "Таня Гроттер" Дмитрий Емец, прозаик Платон Беседин из Севастополя, Михаил Гундарин (барнаульский писатель, ныне живущий в Москве), лауреат Распутинской премии Андрей Антипин, поэты Полина Орынянская из Москвы и Ксения Першина из Донецка, а также писатели Владимир Крупин (Москва) и Владислав Попов (Архангельск).
На Шукшинские дни приедут и представители Союза кинематографистов России – ответственный секретарь Михаил Калинин и зампредседателя Алексей Алешковский.
Творческие встречи с гостями будут?
Да, с писателями, актерами и мультипликаторами пройдут творческие встречи на разных локациях. Перед зрителями выступят Ирина Алферова, Наталья Бондарчук, Мария Бурляева, Александр Герасимов, Михаил Тарковский, Константин Феоктистов и другие. Причем многие встретятся с поклонниками не только в Барнауле, но и в Бийске.
Посмотреть даты и время каждой такой встречи можно в расписании Шукшинских дней.
Например, пообщаться сразу со всеми гостями писателями можно будет 23 июля в библиотеке им. Шишкова. А 25 июля в Бийске откроется "Большой книжный фестиваль", частью которого также будут встречи с писателями, лектории и презентации книг. Продлится фестиваль три дня.
А концерты будут?
Да. 24 и 25 июля в концертном зале "Сибирь" состоится премьера хореографического спектакля молодежного ансамбля "Алтай" по мотивам произведений сибирских писателей. Начало спектакля в 18:30.
В Бийске (26 июля в 19 часов в Городском дворце культуры) и Барнауле (25 июля в 18:30 в филармонии) состоятся концерты Елены Фроловой и Кристины Дзейтовой.
Так мероприятия будут не только в Барнауле?
Нет, мероприятия пройдут в Бийске и в Сростках. Как и в Барнауле, в Бийске будут показывать фильмы в ТЦ "Воскресенье" и проводить творческие встречи, там пройдет Большой книжный фестиваль. А основные мероприятия последнего дня Шукшинских дней традиционно пройдут в Сростках 27 июля.
Что интересного будет в селе Сростки?
27 июля в музее-заповеднике Шукшина в селе Сростки откроются фестиваль "Праздники детства", фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры" и сразу несколько выставок – в их числе выставка "Энергичные люди", посвященная 50-летию первой постановки пьесы "Энергичные люди" на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова.
На стадионе можно будет посетить фестиваль народного творчества "Правда Шукшина" и праздник пирога, на ул. Советской – ярмарку ремесленных изделий и выставку-ярмарку мастеров "Чудики".
Сразу несколько выставок откроются на горе Пикет. Например, в 12 часов начнет работу композиция музея ГМИЛИКА "С экрана – в народ! (киноцитаты из фильмов Василия Шукшина)". Она будет работать весь день.
В 16 часов состоится церемония закрытия фестиваля. А завершит Шукшинские дни московской группы "После 11". Ее концерт намечен на 18 часов.
Подробное расписание Шукшинских дней на Алтае со всеми мероприятиями смотрите по ссылке.
Нужно ли покупать билеты на фестиваль?
Нет, на большинство мероприятий билеты покупать не нужно. Для посещения фильмов, например, необходимо только зарегистрироваться онлайн. А вот если хотите попасть на творческие встречи с актерами и на концерты в Барнауле и в Бийске, то тогда билеты необходимы.
Какие будут призы фестиваля?
Главными призами фестиваля останутся уменьшенные копии "Колыванских ваз". Их вручат в четырех номинациях: за лучшее полнометражное, короткометражное, документальное кино, а также в качестве специального приза губернатора Алтайского края.
Остальные обладатели призов за лучшую режиссерскую работу, лучшую женскую и мужскую роли получат дипломы и статуэтки, на которых изображен памятник с сидящим Шукшиным на горе Пикет. Кроме того, почетным гостям фестиваля в этом году вручат маленькие значки, которые можно будет прикрепить на пиджак.
Подробнее о том, как пройдет фестиваль, читайте здесь.
08:02:26 18-07-2024
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