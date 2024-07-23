Всероссийский фестиваль стартует в Алтайском крае сегодня, 23 июля

23 июля 2024, 11:25, ИА Амител

Шукшинский кинофестиваль / Фото: amic.ru

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует в Алтайском крае сегодня, 23 июля. Основными площадками традиционно станут Барнаул, Бийск и родина Василия Шукшина – село Сростки. На Алтай в честь 95-летия Василия Макаровича приедут знаменитые актеры, режиссеры, писатели и даже мультипликаторы. В этом году праздник обещает быть особенно масштабным. Amic.ru рассказывает, как пройдет фестиваль в этом году.

Когда начнутся Шукшинские дни на Алтае?

Первые мероприятия Шукшинских дней на Алтае намечены уже на 20 и 22 июля, они пройдут еще до официального открытия фестиваля. Интересным обещает стать образовательный интенсив "Применение нейротехнологий в производстве кино и медиа". Его организуют в барнаульском Центре "Мой бизнес".

А 21 июля в 19 часов в Бийске (в молодежном центре "Родина") пройдет открытие конкурсной программы документального кино, в рамках которых гости фестиваля побывают на кинопоказах и встречах с кинематографистами.

Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru

Когда будет официальное открытие фестиваля?

Фестиваль официально откроется 23 июля. Непосредственно открытие Шукшинских дней начнется в Барнауле у памятника Шукшину в 13 часов, прийти туда могут все желающие. Там прозвучат отрывки из произведений нашего земляка, воспоминания о нем его соратников и гостей праздника. Будут выступать творческие коллективы.

А вот масштабную церемонию открытия счастливчики посмотрят уже в барнаульском театре драмы в 19 часов (билеты на нее уже распроданы). Ведущим церемонии будет Иван Шахназаров - сын кинорежиссёра Карена Шахназарова. За час до этого, в 18 часов, по красной дорожке на площадке перед театром драмы пройдут главные гости фестиваля. Посмотреть на них смогут все желающие.

Но 23 июля будет не только открытие фестиваля.

В театре драмы в 18:40 на втором этаже в фойе стартует выставка мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина "Шукшин и Мосфильм". Она будет работать на протяжении всех Шукшинских дней и даже после.

С 20:30 до 23:00 на площадке перед театром драмы будут идти кинопоказы. Здесь же состоится открытие конкурсной программы короткометражного кино. В 21 час покажут снятый на Алтае фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства". Зрители смогут сделать фото с "Леонардо Ди Каприо", роль которого исполнил двойник голливудской звезды Александр Ясень.

23 июля - день для любителей анимации. В 15 часов в концертном зале АГИК стартует внеконкурсная программа анимационного кино. А с 16:15 до 19 часов здесь же запланирован показ фильмов участников Открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест-2024".

Шукшинские дни на Алтае/ Фото: amic.ru

Будут ли премьеры фильмов, которые еще никто не видел?

Да, в рамках фестиваля запланированы две крупные премьеры. 22 июля в 19 часов в кинотеатре "Мир" состоится премьера киноальманаха "Куча", который снимался в Барнауле. На мероприятии будет присутствовать съемочная группа. Билетов на показ уже нет. Они были разобраны за два часа, говорят организаторы.

А 23 июля в 21.00 в барнаульском кинотеатре "Мир" начнется показ фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня" (режиссер Владимир Грамматиков). Эту картину покажут большой публике впервые в России. В рамках премьеры пройдет встреча с режиссером и с исполнительницей главной роли Александрой Урсуляк. На этот фильм еще можно взять бесплатные билеты.

А еще какие фильмы покажут на кинофестивале и где их увидеть?

В основной программе полнометражного кино Шукшинского кинофестиваля оказалось 10 фильмов, а именно:

"Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко (снимался на Алтае);

"Длительные свидания" режиссера Георгия Лялина;

"Командир" режиссеров Александра Гурьянова и Тимура Хвана;

"Край надломленной луны" режиссера Светланы Самошиной;

"Крецул" режиссера Александра Лихачева;

"Мятежники" режиссера Владимира Аленикова;

"Последняя цена" режиссера Наура Гармелии;

"Суворовец 1944" режиссера Дениса Казанцева;

"Тимир" режиссера Николая Корякина;

"Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова.

Эти картины покажут в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионерн", "Премьера" и в бийском кинотеатре "Воскресенье". Расписание можно посмотреть на сайте Минкульта Алтайского края и сайте Шукшинского кинофестиваля.

Помимо художественных фильмов на кинофестивале предусмотрены номинации за короткометражное и документальное кино. Также есть спецпрограмма фильмов про СВО. Так, 24 июля в кинотеатре "Мир" представят фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" режиссера Макса Фадеева, продюсера Сергея Белоуса. Картина — о судьбе бойцов батальона "Сомали", штурмующих многоэтажки в первые дни боев за Мариуполь. Приобрести бесплатный электронный билет на показ фильма можно по ссылке.

Также в рамках спецпрограммы Шукшинского кинофестиваля будут представлены фильмы про СВО - "Отважные. Про любовь"; "Отважные. Мамы. Мобилизованные"; "Отважные. Сахалин. Регулярная армия".

Впервые на кинофестивале появится внеконкурсная программа анимационного кино. В Институте культуры на пр. Ленина, 66, в Барнауле покажут анимационные фильмы от студий "Союзмультфильм", "Мастер-фильм" и других.

Запланированы и мастер-классы. Так, 24 июля с 13:15 до 14:30 состоится мастер-класс по кукольной анимации от художника-постановщика анимационного кино Марины Курчевской.

Кадр из фильма "Бешенство" / Фото: film.ru

Кто из звезд приедет на Шукшинский фестиваль?

Из актеров главными гостями фестиваля станут Ирина Алферова (известна по фильмам "Ночные забавы", "Хождение по мукам") и Наталья Бондарчук ("сыграла в лентах Солярис", "Звезда пленительного счастья") – дочь режиссера Сергея Бондарчука.

Также ждем актрис Марию Бурляеву ("Побег", "Григорий Р.") и Александру Урсуляк ("Время первых", "Библиотекарь"), музыкантов Кристину Дзейтову и Елену Фролову.

А в составе жюри кинофестиваля - режиссер Ильдар Ягафаров (режиссер первого татарского игрового фильма и руководитель студии "Татфильм"), оператор Алишер Хамидходжаев и другие кинематографисты.



Приедет на Алтай и съемочная группа фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня".

На Алтай приедет также режиссер нескольких фильмов из серии "Три богатыря" Константин Феоктистов, председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсер мультсериала "Смешарики" Александр Герасимов, а также художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская.

В этом году фестиваль посетят актриса и дочь писателя Василия Шукшина - Мария Шукшина (сыграла в фильмах "Похороните меня за плинтусом", "Утомленные солнцем 2: Предстояние") с сыном. Они побываю на церемонии закрытия Шукшинских дней на горе Пикет.

Кроме того, на Алтай приедут писатель Михаил Тарковский, фантаст и автор цикла "Таня Гроттер" Дмитрий Емец, прозаик Платон Беседин из Севастополя, Михаил Гундарин (барнаульский писатель, ныне живущий в Москве), лауреат Распутинской премии Андрей Антипин, поэты Полина Орынянская из Москвы и Ксения Першина из Донецка, а также писатели Владимир Крупин (Москва) и Владислав Попов (Архангельск).

На Шукшинские дни приедут и представители Союза кинематографистов России – ответственный секретарь Михаил Калинин и зампредседателя Алексей Алешковский.

Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru

Творческие встречи с гостями будут?

Да, с писателями, актерами и мультипликаторами пройдут творческие встречи на разных локациях. Перед зрителями выступят Ирина Алферова, Наталья Бондарчук, Мария Бурляева, Александр Герасимов, Михаил Тарковский, Константин Феоктистов и другие. Причем многие встретятся с поклонниками не только в Барнауле, но и в Бийске.

Посмотреть даты и время каждой такой встречи можно в расписании Шукшинских дней.

Например, пообщаться сразу со всеми гостями писателями можно будет 23 июля в библиотеке им. Шишкова. А 25 июля в Бийске откроется "Большой книжный фестиваль", частью которого также будут встречи с писателями, лектории и презентации книг. Продлится фестиваль три дня.

Мария Шукшина / Фото: amic.ru

А концерты будут?

Да. 24 и 25 июля в концертном зале "Сибирь" состоится премьера хореографического спектакля молодежного ансамбля "Алтай" по мотивам произведений сибирских писателей. Начало спектакля в 18:30.

В Бийске (26 июля в 19 часов в Городском дворце культуры) и Барнауле (25 июля в 18:30 в филармонии) состоятся концерты Елены Фроловой и Кристины Дзейтовой.

Так мероприятия будут не только в Барнауле?

Нет, мероприятия пройдут в Бийске и в Сростках. Как и в Барнауле, в Бийске будут показывать фильмы в ТЦ "Воскресенье" и проводить творческие встречи, там пройдет Большой книжный фестиваль. А основные мероприятия последнего дня Шукшинских дней традиционно пройдут в Сростках 27 июля.

Что интересного будет в селе Сростки?

27 июля в музее-заповеднике Шукшина в селе Сростки откроются фестиваль "Праздники детства", фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры" и сразу несколько выставок – в их числе выставка "Энергичные люди", посвященная 50-летию первой постановки пьесы "Энергичные люди" на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова.

На стадионе можно будет посетить фестиваль народного творчества "Правда Шукшина" и праздник пирога, на ул. Советской – ярмарку ремесленных изделий и выставку-ярмарку мастеров "Чудики".

Сразу несколько выставок откроются на горе Пикет. Например, в 12 часов начнет работу композиция музея ГМИЛИКА "С экрана – в народ! (киноцитаты из фильмов Василия Шукшина)". Она будет работать весь день.

В 16 часов состоится церемония закрытия фестиваля. А завершит Шукшинские дни московской группы "После 11". Ее концерт намечен на 18 часов.

Подробное расписание Шукшинских дней на Алтае со всеми мероприятиями смотрите по ссылке.

Шукшинский кинофестиваль / Фото: amic.ru

Нужно ли покупать билеты на фестиваль?

Нет, на большинство мероприятий билеты покупать не нужно. Для посещения фильмов, например, необходимо только зарегистрироваться онлайн. А вот если хотите попасть на творческие встречи с актерами и на концерты в Барнауле и в Бийске, то тогда билеты необходимы.

Какие будут призы фестиваля?

Главными призами фестиваля останутся уменьшенные копии "Колыванских ваз". Их вручат в четырех номинациях: за лучшее полнометражное, короткометражное, документальное кино, а также в качестве специального приза губернатора Алтайского края.

Остальные обладатели призов за лучшую режиссерскую работу, лучшую женскую и мужскую роли получат дипломы и статуэтки, на которых изображен памятник с сидящим Шукшиным на горе Пикет. Кроме того, почетным гостям фестиваля в этом году вручат маленькие значки, которые можно будет прикрепить на пиджак.

Подробнее о том, как пройдет фестиваль, читайте здесь.