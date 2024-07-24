Власти хотят снести платную парковку у барнаульского автовокзала

Если вокзал проиграет в суде и не выполнит своевременно решение, ему грозят финансовые санкции

24 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Автовокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

От барнаульского автовокзала через суд требуют снести платную парковку, расположенную напротив, сообщает "Толк".

С требованием освободить земельный участок площадью 6,9 тысячи "квадратов" выступило управление имущественных отношений.

Если вокзал проиграет в суде и не выполнит своевременно решение, ему грозят финансовые санкции за просрочку: 100 тысяч рублей за первые 30 дней и по 50 тысяч сверху за каждые последующие 30 дней.

Издание отмечает, что этот участок уже становился предметом судебных споров, и в 2022 году автовокзал безуспешно пытался оспорить отказ в предоставлении земли без торгов.

При этом разногласия властей с автовокзалом продолжаются с 2012-го, когда последний арендовал спорную землю. Срок ее аренды истек, а отказ в продлении договора не был оспорен успешно. С 2018 года автовокзал использует территорию самовольно.