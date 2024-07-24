Власти хотят снести платную парковку у барнаульского автовокзала
Если вокзал проиграет в суде и не выполнит своевременно решение, ему грозят финансовые санкции
24 июля 2024, 14:10, ИА Амител
От барнаульского автовокзала через суд требуют снести платную парковку, расположенную напротив, сообщает "Толк".
С требованием освободить земельный участок площадью 6,9 тысячи "квадратов" выступило управление имущественных отношений.
Если вокзал проиграет в суде и не выполнит своевременно решение, ему грозят финансовые санкции за просрочку: 100 тысяч рублей за первые 30 дней и по 50 тысяч сверху за каждые последующие 30 дней.
Издание отмечает, что этот участок уже становился предметом судебных споров, и в 2022 году автовокзал безуспешно пытался оспорить отказ в предоставлении земли без торгов.
При этом разногласия властей с автовокзалом продолжаются с 2012-го, когда последний арендовал спорную землю. Срок ее аренды истек, а отказ в продлении договора не был оспорен успешно. С 2018 года автовокзал использует территорию самовольно.
14:13:20 24-07-2024
А что там будет? Очередной торговый центр или дом?
14:24:10 24-07-2024
Стоянка там нужна, но не платная.
14:27:38 24-07-2024
Власти хотят снести платную парковку у барнаульского автовокзала ------ И отдать, освободившийся участок, под очередное убожество - "Локомотив-2")))
14:28:53 24-07-2024
Вы ещё памятное место в асфальт закатайте и богатейте на парковке.
14:29:23 24-07-2024
У людей за долги по коммуналке или ипотеке квартиры быстро забирают, а тут 6 лет уже не могут. Или не хотят? Странно...
19:53:54 24-07-2024
RUSSKIY (14:29:23 24-07-2024) У людей за долги по коммуналке или ипотеке квартиры быстро з... по ипотеке да, так как квартира принадлежит банку, а вот по коммуналке свистите, гражданин
09:29:52 25-07-2024
Гость (19:53:54 24-07-2024) по ипотеке да, так как квартира принадлежит банку, а вот по ... По ипотеке квартира не принадлежит банку, она просто в ипотеке (залоге) у банка.
10:58:39 25-07-2024
Гость (09:29:52 25-07-2024) По ипотеке квартира не принадлежит банку, она просто в ипоте... При ипотеке ты становишься собственником только когда выплатишь сумму кредита банку. А до этого момента ты только номинальный собственник, тебе запрещены сделки с этим имуществом.
14:31:47 24-07-2024
Давно пора. И поставить там чебуречную и палатки "фрукты-овощи"
08:31:27 25-07-2024
Гость (14:31:47 24-07-2024) Давно пора. И поставить там чебуречную и палатки "фрукты-ово... там уже стоит одна заброшенная , полуразвалившаяся чебуречная "Славяне"
14:32:13 24-07-2024
Давно пора
14:32:59 24-07-2024
Только на этом месте надо бесплатную сделать. И у ж/д тоже.
14:37:16 24-07-2024
А кафе Славяне власти не хотят снести? Такая помойка в центре города уже много лет. Нет тротуара в этом месте. Никого не смущает?
14:49:27 24-07-2024
Фирсова Слобода... Чей интересно коттедж ик отстроен и какое отношение к автовокзалу имеет?
14:55:45 24-07-2024
Лучше бы снесли здание на месте Локомотива, похожее на тюрягу!
17:07:24 24-07-2024
Юс (14:55:45 24-07-2024) Лучше бы снесли здание на месте Локомотива, похожее на тюряг... раньше-то развалины были лучше
19:34:50 24-07-2024
Гость (17:07:24 24-07-2024) раньше-то развалины были лучше... Лучше, причём намного
10:15:56 25-07-2024
Гость (19:34:50 24-07-2024) Лучше, причём намного... Ты дурак?
13:58:13 25-07-2024
Парковки эти около вокзалов это ДЕРЬМАБРАЗИЯ!
Ни пассажиров высадить ни встретить, зато бетонные блоки кругом