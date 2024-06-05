Министр транспорта сообщил о паузе в вопросе реконструкции ж/д вокзала в Барнауле

По словам Антона Воронова, оба здания ж/д комплекса обязательно приведут в порядок

05 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Фото: старый ж/д вокзал в Барнауле

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле не начнется в ближайшем будущем, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Планы о приведении в порядок здания комплекса обнародовали в РЖД еще три года назад. Также уже готов проект реновации прилегающей к комплексу общественной территории. Министр уверен, что оба здания ж/д вокзала в любом случае отремонтируют.

Что сказал Воронов о будущем ж/д вокзала?

Когда начнется ремонт комплекса – неизвестно. Министр сообщил, что инвестиционная программа РДЖ довольно глобальная и деньги могут быть направлены в любой момент. Речь идет не только о действующем здании вокзала, но и о втором объекте, являющемся памятником архитектуры.

"Реконструкция основного здания стоит на паузе. Однако со стопроцентной уверенностью можно сказать, что проект будет реализован, так как у РЖД в этой части есть определенные обязательства. Как только станут известны конкретные сроки, информация будет доведена до общественности", – сообщил Антон Воронов.

А что вообще известно о ремонте комплекса в Барнауле?

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Рядом находится памятник архитектуры – вокзал, построенный в начале прошлого века.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали. Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.

Помимо этого, власти Барнаула хотят отремонтировать и привокзальную площадь. Проект реновации территории уже разработан. Работы обойдутся в 400 миллионов рублей. В центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей.