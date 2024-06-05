НОВОСТИТранспорт

Министр транспорта сообщил о паузе в вопросе реконструкции ж/д вокзала в Барнауле

По словам Антона Воронова, оба здания ж/д комплекса обязательно приведут в порядок

05 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Фото: старый ж/д вокзал в Барнауле
Фото: старый ж/д вокзал в Барнауле

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле не начнется в ближайшем будущем, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Планы о приведении в порядок здания комплекса обнародовали в РЖД еще три года назад. Также уже готов проект реновации прилегающей к комплексу общественной территории. Министр уверен, что оба здания ж/д вокзала в любом случае отремонтируют.

Что сказал Воронов о будущем ж/д вокзала?

Когда начнется ремонт комплекса – неизвестно. Министр сообщил, что инвестиционная программа РДЖ довольно глобальная и деньги могут быть направлены в любой момент. Речь идет не только о действующем здании вокзала, но и о втором объекте, являющемся памятником архитектуры.

"Реконструкция основного здания стоит на паузе. Однако со стопроцентной уверенностью можно сказать, что проект будет реализован, так как у РЖД в этой части есть определенные обязательства. Как только станут известны конкретные сроки, информация будет доведена до общественности", – сообщил Антон Воронов.

А что вообще известно о ремонте комплекса в Барнауле?

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Рядом находится памятник архитектуры – вокзал, построенный в начале прошлого века.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали. Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.

Помимо этого, власти Барнаула хотят отремонтировать и привокзальную площадь. Проект реновации территории уже разработан. Работы обойдутся в 400 миллионов рублей. В центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей.

Фото: архитектурное бюро MDVA

Привокзальную площадь в Барнауле могут отремонтировать за 400 млн. Как она изменится?

Амбициозный проект уже готов и власти ждут, когда появятся деньги на работу
НОВОСТИОбщество

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 6

Avatar Picture
Алексей

16:02:11 05-06-2024

Давно жд пора в обход города сделать, эти пробки из центра-в центр каждый день - именно из за жд посередине города

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:53 05-06-2024

Алексей (16:02:11 05-06-2024) Давно жд пора в обход города сделать, эти пробки из центра-в... Пробки не из-за ж/д, а из-за машин

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

21:22:10 05-06-2024

Что бы сделать обход требуется новый жд мост и дикие инвестиции. При том потоке грузов на Казахстан через Алтайское тер. отделение, который имеется (точнее его попусту нет!) смысла в жд обходе Барнаула нет! Да и в ремонте вокзала ст. Барнаул при имеющемся пассажиропотоке смысла в каком-то ремонте нет!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:49:03 06-06-2024

Лучше посмотрите на автовокзал такого убожища поискать надо превратили в сарай с ларьками просто позор

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:24 06-06-2024

Может наконец-то в кассы ж/д вокзала сделают отдельный вход, чтобы не проходить сквозь смешной досмотр. Тем более такая возможность есть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:08 06-06-2024

Давно пора навести порядок, скопище бомжей и торгашей рядом

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров