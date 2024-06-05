Министр транспорта сообщил о паузе в вопросе реконструкции ж/д вокзала в Барнауле
По словам Антона Воронова, оба здания ж/д комплекса обязательно приведут в порядок
05 июня 2024, 15:40, ИА Амител
Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле не начнется в ближайшем будущем, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Планы о приведении в порядок здания комплекса обнародовали в РЖД еще три года назад. Также уже готов проект реновации прилегающей к комплексу общественной территории. Министр уверен, что оба здания ж/д вокзала в любом случае отремонтируют.
Что сказал Воронов о будущем ж/д вокзала?
Когда начнется ремонт комплекса – неизвестно. Министр сообщил, что инвестиционная программа РДЖ довольно глобальная и деньги могут быть направлены в любой момент. Речь идет не только о действующем здании вокзала, но и о втором объекте, являющемся памятником архитектуры.
"Реконструкция основного здания стоит на паузе. Однако со стопроцентной уверенностью можно сказать, что проект будет реализован, так как у РЖД в этой части есть определенные обязательства. Как только станут известны конкретные сроки, информация будет доведена до общественности", – сообщил Антон Воронов.
А что вообще известно о ремонте комплекса в Барнауле?
Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Рядом находится памятник архитектуры – вокзал, построенный в начале прошлого века.
Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали. Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.
Помимо этого, власти Барнаула хотят отремонтировать и привокзальную площадь. Проект реновации территории уже разработан. Работы обойдутся в 400 миллионов рублей. В центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей.
16:02:11 05-06-2024
Давно жд пора в обход города сделать, эти пробки из центра-в центр каждый день - именно из за жд посередине города
19:56:53 05-06-2024
Алексей (16:02:11 05-06-2024) Давно жд пора в обход города сделать, эти пробки из центра-в... Пробки не из-за ж/д, а из-за машин
21:22:10 05-06-2024
Что бы сделать обход требуется новый жд мост и дикие инвестиции. При том потоке грузов на Казахстан через Алтайское тер. отделение, который имеется (точнее его попусту нет!) смысла в жд обходе Барнаула нет! Да и в ремонте вокзала ст. Барнаул при имеющемся пассажиропотоке смысла в каком-то ремонте нет!
03:49:03 06-06-2024
Лучше посмотрите на автовокзал такого убожища поискать надо превратили в сарай с ларьками просто позор
09:19:24 06-06-2024
Может наконец-то в кассы ж/д вокзала сделают отдельный вход, чтобы не проходить сквозь смешной досмотр. Тем более такая возможность есть.
09:54:08 06-06-2024
Давно пора навести порядок, скопище бомжей и торгашей рядом