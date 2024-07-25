На Алтае 18-летний мотоциклист без прав пострадал при столкновении с легковушкой

Юноше оказывали медпомощь в больнице

25 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 23 июля около семи часов вечера.

22-летний житель Горно-Алтайска за рулем Subaru Legacy не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения байку Regulmoto. В результате транспортные средства столкнулись, 18-летнего мотоциклиста увезли в больницу, не госпитализирован.

В ходе разбирательства выяснили, что байкер сел за руль, не имея водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.

Обоих участников ДТП привлекли к административной ответственности.