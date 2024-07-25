На Алтае 18-летний мотоциклист без прав пострадал при столкновении с легковушкой
Юноше оказывали медпомощь в больнице
25 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Кызыл-Озек Республики Алтай произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 23 июля около семи часов вечера.
22-летний житель Горно-Алтайска за рулем Subaru Legacy не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения байку Regulmoto. В результате транспортные средства столкнулись, 18-летнего мотоциклиста увезли в больницу, не госпитализирован.
В ходе разбирательства выяснили, что байкер сел за руль, не имея водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.
Обоих участников ДТП привлекли к административной ответственности.
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