"КамАЗ понесло". Видео жесткого массового ДТП на Алтае с пятью пострадавшими

Грузовик столкнулся с одним автомобилем, а его прицеп – с другим

25 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Появилось видео массового ДТП, в котором пять человек пострадали при столкновении грузовика и трех легковых авто. Кадры опубликовал "Барнаул 22".

Напомним, ДТП произошло 24 июля на Чуйском тракте в Троицком районе Алтайского края. Мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал со стороны Барнаула в направлении Бийска, но по пути не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с автомобилем Hyundai, а его прицеп – с Suzuki Grand Vitara. Затем большегруз упал на бок и столкнулся с автомобилем Honda CRV.

В комментариях к видео отметили, что отбойники по бокам без разделителя посередине, которые видны на кадрах, – это ловушка для водителей. Потому что гораздо безопаснее в кювет уехать, чем лоб в лоб встречать КамАЗ.

ДТП / Фото: "Барнаул 22" и ГУ МЧС по Алтайскому краю