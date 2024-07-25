"КамАЗ понесло". Видео жесткого массового ДТП на Алтае с пятью пострадавшими
Грузовик столкнулся с одним автомобилем, а его прицеп – с другим
25 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Появилось видео массового ДТП, в котором пять человек пострадали при столкновении грузовика и трех легковых авто. Кадры опубликовал "Барнаул 22".
Напомним, ДТП произошло 24 июля на Чуйском тракте в Троицком районе Алтайского края. Мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал со стороны Барнаула в направлении Бийска, но по пути не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с автомобилем Hyundai, а его прицеп – с Suzuki Grand Vitara. Затем большегруз упал на бок и столкнулся с автомобилем Honda CRV.
В комментариях к видео отметили, что отбойники по бокам без разделителя посередине, которые видны на кадрах, – это ловушка для водителей. Потому что гораздо безопаснее в кювет уехать, чем лоб в лоб встречать КамАЗ.
11:17:58 25-07-2024
Про отбойники верно. Один за рулём уснул, его кинули на отбойник и отбросило на встречу на грузовик. Тут тоже писали, тренер со всей семьёй погибли пару лет назад вроде. И уклон дороги немного в кювет сделан, чтобы вода стекала и машины лучше в кювет уходили, чем на встречку
11:44:54 25-07-2024
Да не должно быть встречных потоков на дорогах , 4 полосы отбойник посредине
14:20:28 25-07-2024
Вадим (11:44:54 25-07-2024) Да не должно быть встречных потоков на дорогах , 4 полосы от... Да вам и шесть полос с отбойником будет мало, все едино биться будете.
11:53:43 25-07-2024
При детях матерятся как сапожники. тьфу
12:31:51 25-07-2024
Гость (11:53:43 25-07-2024) При детях матерятся как сапожники. тьфу... А вы наверное в критических ситуациях так говорите: " Невероятно, какая досада! Мы ошеломлены этим вопиющим поведением водителя грузового автомобиля, ведь он своими действиями подвергает нас изумлению, вследствие чего мы оказались в крайней степени затруднения!"
12:04:31 25-07-2024
Три налога дорожных платим(фнс, акцизы на бензин, платон), а где дороги 4-полосные? Хотя бы между главными городами. Зато Игорь Аркадьевич входит в топ Форбс миллиардеров. А человеческие жизни ничего не стоят.
16:19:15 25-07-2024
RUSSKIY (12:04:31 25-07-2024) Три налога дорожных платим(фнс, акцизы на бензин, платон), а... Кто такой Игорь Аркадьевич?