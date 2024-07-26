Подросток и мужчина погибли в колодце в алтайском райцентре
Правоохранители возбудили уголовное дело
26 июля 2024, 13:00, ИА Амител
В селе Троицкое Алтайского края в водопроводном колодце погибли 38-летний мужчина и 16-летний подросток, сообщили в Следкоме региона.
По данным следствия, несовершеннолетний с конца мая гостил в райцентре у бабушки, и вместе с соседом за деньги помогал местным жителям по строительству и ремонту. 25 июля им поступил заказ от односельчанки – перекрыть подачу воды в колодце, чтобы отремонтировать водопровод.
"Спустившись в колодец, от недостатка кислорода подросток потерял сознание. Чтобы помочь ему выбраться, мужчина незамедлительно спустился по лестнице на дно колодца, где также ввиду кислородного голодания потерял сознание. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия", – рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ход расследования контролирует районная прокуратура.
13:06:08 26-07-2024
односельчанка виновата, так? не?
13:31:01 26-07-2024
Специалисты, царствие им небесное.
13:54:29 26-07-2024
Но мужик все равно молодец, что тоже полез. Может по глупости смело поступил, но как мужик. Всегда в таких случаях думаю, а смог бы я? Надеюсь смог бы, но надеюсь поумней бы. Хотя хрен знает, там думать некогда. Еще нафига он подростка сначала пустил. Тот еще спец
15:01:21 26-07-2024
Почитайте технику безопасности в водоканале возьмите. Что бы залезть в колодец надо выполнить много важных условий. Но самое главное если твой напарник залез в колодец без страховочного пояса и потерял там сознание. Не в коем случае не лезть за ним!!!! Сколько случаев уже было по очереди по три четыре человека.....
15:28:37 26-07-2024
Какой же глубины был колодец? Да и не канализационный же он….Странно…
16:03:37 26-07-2024
Ирина (15:28:37 26-07-2024) Какой же глубины был колодец? Да и не канализационный же он…... Ничего странного, если учесть, что пространство там, наверняка, маленькое ( потому подростка и пустили), притока свежего воздуха нет, а углекислый газ имеет свойство спускаться вниз, поскольку тяжелее воздуха.