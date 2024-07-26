Подросток и мужчина погибли в колодце в алтайском райцентре

Правоохранители возбудили уголовное дело

26 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В селе Троицкое Алтайского края в водопроводном колодце погибли 38-летний мужчина и 16-летний подросток, сообщили в Следкоме региона.

По данным следствия, несовершеннолетний с конца мая гостил в райцентре у бабушки, и вместе с соседом за деньги помогал местным жителям по строительству и ремонту. 25 июля им поступил заказ от односельчанки – перекрыть подачу воды в колодце, чтобы отремонтировать водопровод.

"Спустившись в колодец, от недостатка кислорода подросток потерял сознание. Чтобы помочь ему выбраться, мужчина незамедлительно спустился по лестнице на дно колодца, где также ввиду кислородного голодания потерял сознание. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия", – рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ход расследования контролирует районная прокуратура.